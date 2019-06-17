辦623遊行…館長遭大陸「封台」血虧破億：只要台灣好，我不後悔

▲舉辦623遊行，館長遭大陸「封台」血虧破億，「只要台灣好，我不後悔。」（圖／翻攝自館長直播）

記者趙蔡州／綜合報導

館長陳之漢23日將與時代力量立委黃國昌舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行，但也因此讓館長在大陸的直播頻道被封殺。對此，館長15日在直播回擊說，「聽說我大陸這條線被封，那就被封吧」、「你們想要被統治的人，這就是大陸的民主啦」；黃國昌也稱讚他說「這才是台灣人一直在展現的勇氣。」

館長15日在直播中一改粗獷的談話風格，難得感性對支持的粉絲致謝，接著他也感嘆愛國商人真的很難當，「我為了台灣人失去了幾個億」。他表示，自己2015年竄紅後其實就已經打開大陸商機，「有健身房邀約我過去當講師，飛過去1個小時講完回來50萬，（廠商）直接丟幾千萬要代理我的品牌進大陸。」

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加上2018年力挺韓國瑜後，館長在大陸的聲勢又上漲一波，還有人願意幫他進軍大陸，連代理商也找上門要幫他開拓大陸市場，只是館長最後全部都拒絕了，「我能賺大陸人錢的機會差不多有100次，但我認為我不要沾這個東西，而且我在台灣沒有做好，我不會拓展外面，因為我要先對得起台灣人」

▲館長陳之漢23日將與時代力量立委黃國昌等人一起舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主」遊行。（圖／翻攝自館長直播）

他表示自己對於大陸的言論，已經讓他的工商、業配被退得亂七八糟，沒想到如今直播也慘遭封殺，「但是我知道什麼叫國家、什麼叫尊嚴」。館長直言「這兩三年我損失算億，我如果願意去大陸、幫國民黨助選，我什麼都有」，但是他不會去做這樣，虧了幾個億他也不後悔，「只要我們台灣人好，我就開心了。」

對此，黃國昌16日表示，台灣有勇氣並願意站出來對抗中國的，幾乎都要冒相當的風險，但也因為這樣子才會特別寶貴，館長這麼有勇氣站出來，即使事業有相當大的衝擊，還是沒有任何的畏縮，這才是台灣人一直在展現的勇氣，希望23日大家能一起出站出來守護台灣民主。

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