韓國瑜「升高水位養魚吃孑孓」　白眼女神打臉...反而有更好孵化環境

▲「白眼女神」黃捷，打臉韓國瑜生物防治作法。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市政府21日針對登革熱防疫開第三次防治工作協調會，韓國瑜會後受訪時表示要將金獅湖水位拉高1到1.5公尺，請疾管處長潘炤穎出面解釋，要以生物防治來抑制登革熱疫情。對此，高雄市議員黃捷表示「增加水域面積反而會讓蚊子的卵有更好的孵化環境，生物防治不是升高水位就有用，蚊子會找到更適合的地方產卵」。

韓國瑜與高雄市疾病管制處長潘炤穎宣布，將用生物防治方式來抑制登革熱，就是要提高金獅湖水位，疾管處長潘炤穎舉例「其實登革熱防治，除了化學防治之外，還有一項叫做生物防治，可以從民間看到，在門前擺了一個花盆，花盆裡面養了很多魚，是可以適當吸引環境中的一些病媒蚊，到這個水域去產卵，但孵化出來的孑孓或幼蟲，會被裡面的魚吃掉」。

潘炤穎說「以金獅湖這麼大一個自然生態環境，既然已經發生登革熱的疫情，為了有效的降低登革熱病媒蚊的密度，我們將水域適當的擴大，讓環境中可能的病媒蚊在吸血之後，到這邊去產卵，然後藉由魚類將這樣的幼蟲將它捕食掉，這個對於壓抑病媒蚊密度有正向的幫助，這些所謂我們用生態防治的方式，去進行必要的一些防治登革熱病例的方式工作」。

▲黃捷日前才在自己臉書發文，用專業來提醒市民注意登革熱 。（圖／翻攝黃捷臉書）

不過韓國瑜提出的新妙招，卻遭畢業於台大公共衛生學院環境衛生研究所的時代力量高市議員黃捷打臉，她指出「要消滅登革熱還是要以清除積水為首要目標，增加水域面積反而會讓蚊子的卵有更好的孵化環境，生物防治不是升高水位就有用，蚊子會找到更適合的地方產卵」。