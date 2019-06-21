1天6直播被酸「搶救網路聲量」　韓國瑜：想看我一整天忙什麼

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任將近6個月，20日突然在臉書粉絲專頁上，推出一系列「高雄市長忙什麼」影片，將所有市政行程公開，一整天直播6個行程，有媒體問他是否因網路聲量下滑才密集直播，韓國瑜說，是他們想了解市長一天工作情況，王淺秋表示，市長口中的「他們」，是網路媒體企劃單位的一個專題企劃，另外，在自己臉書直播，也是希望在市政行程上的內容，資訊能更完整讓大家知道，避免被片面的誤解。





▲韓國瑜一天開了6場直播。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

韓國瑜20日行程滿檔，早上8點多，他在粉專直播「登革熱防疫策略早會」，接著中午11點，又合體衛生局長林立人和環保局長袁中新，大聊登革熱疫情，接著下午2點，韓國瑜又直播和香港總商會成員會面「拚經濟」，會後馬不停蹄上廣播節目、再度宣導登革熱疫情，緊接著推廣高雄在地美食仁武烤鴨、並和網紅一同到凱旋青年夜市大啖小吃，最後又戴上安全帽，親自巡視路平和酒駕臨檢，一整天直播6個行程，相當忙碌。

一系列的「高雄市長忙什麼」推出後，引發熱議，韓國瑜21日受訪時提到「有一群人想了解到底高雄市長一整天忙碌到什麼情況，所以他們想從早跟到晚，跟他接洽以後，就請他看看我一整天到底在忙什麼」。

▲韓國瑜開直播，坐上摩托車視察高雄路平。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

至於是否想搶救網路聲量下滑，韓國瑜則回應「是他們聯絡了好幾個月，很想拍攝、採訪，像昨天美國舊金山採訪，前天香港商會來，也希望將來有機會能夠把香港跟高雄之間聯繫跟大家報告，每一個來採訪他們的需求不盡相同，就希望了解高雄市長一整天做些什麼事情」。

▲高雄市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪正達攝）

高市新聞局長王淺秋表示，市長口中的「他們」，是網路媒體企劃單位的一個專題企劃，另外在自己臉書直播，也是希望在市政行程上的內容，讓市民有機會全盤了解，至於直播是否變成常態，王淺秋說「現在不確定，但希望讓資訊能更完整讓大家知道，避免被片面的誤解」。