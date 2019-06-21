臉書加密貨幣子公司Calibra　被控抄襲新創公司logo

▲臉書加密貨幣子公司Calibra的logo，與金融科技新創公司Current的類似。（圖／取自twittwe／@current）

科技中心／綜合報導

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）18日親自發布白皮書，介紹旗下加密貨幣Libra（暫譯天秤座），同時宣布設立受監管的子公司Calibra，保證社交數據與金融數據相互分離，並負責Libra網路的構建與營運。不過，Calibra的新logo卻遭另一家新創公司指控抄襲。

CNBC報導，華爾街交易員、金融科技新創公司Current執行長索普（Stuart Sopp）指出，臉書加密貨幣子公司Calibra的logo，是抄襲了自己的公司。索普於2016年請一家位於舊金山的設計公司Character為其設計logo，而據Character創意總監Ben Pham在其個人LinkedIn上的貼文表示，Character此次也參與了臉書的加密貨幣項目。

▼Ben Pham在LinkedIn上透露與臉書加密貨幣子公司Calibra合作。（圖／翻攝自LinkedIn）

Current的logo與Calibra的logo確實十分相似，索普對此感到相當難過與不滿，「（臉書）試圖透過這種『有趣』的方式，在新的全球金融體系中建立信任，靠著撕掉另一家金融科技新創公司往上走。」索普指出，臉書擁有許多資金及資源，「如果他們真的想讓銀行業更具包容性及公平性，他們應該像我們一樣，推出自己的想法和品牌。」

Current目前擁有45名員工、35萬名客戶，與臉書相比規模較小，但其所抱持的信念與臉書類似：現有的金融體系並未為廣大民眾服務。這家新創公司首先針對青少年提供金融產品，今年又通過提供面向零工經濟（Gig Economy）勞動者的授信額度來擴大其吸引力。

索普花了數月與Character合作，來設計他公司的logo，其logo上的波浪意味著透過浪潮來捕捉人與金錢的流動，「我們與那家設計公司花了6個月的時間來設計這個logo，但他們基本上是為臉書重用的這些設計，而沒有做太大的變化。臉書是一家大公司，應該在這方面做盡職調查。」索普表示，他於2016年已開始申請註冊這一商標，目前正在等待。

Current聘請了一家名為Goodwin Procter的律師事務所，來調查其商標權或專利是否有受侵害。目前為止，臉書尚未回應。