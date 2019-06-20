分手後想討回交往的花費…他散播前女友性愛照！還用這招躲過所有罪

▲情侶不能好聚好散，女方指控前男友把兩人交往期間的性愛照片都傳到網路上。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

桃園一名男子為了追討跟前女友在交往期間花費的金錢，日前將女方裸照、性愛照PO上臉書，還傳訊息嗆，「堵到妳還清所有錢」等語；事後男子辯稱是友人幫他出氣，才把照片傳上網，至於拍照的手機已經變賣；由於無法證明影像是偷拍，提告的女子也從未出庭，加上嗆聲言語未到恐嚇程度，新北地檢不起訴。

根據女方指控，巫姓前男友為了索討過去的花費，去年6月初在臉書社團PO出他的裸照給其他網友看！2個月後在用另一個帳號在臉書上張貼兩人在交往期間的性愛照，還傳訊息嗆聲「去死一死」等語！誇張行徑令人瞠目結舌。

女方發現性愛的照片及影片是在去年5月間拍的，他全不知情，憤而提告妨害秘密、散布猥褻物品與恐嚇等罪；巫男否認犯行，辯稱過去拍攝影像時，女方都知情，但所有畫面在當時都已經刪除。後來他把手機借給一名林姓友人，可能是該名友人想幫他出氣，才把手機裡的暫存檔找出來並PO上臉書。

巫男解釋，後來手機已經變賣，而林姓友人的聯絡方式都在手機，現在也找不到人了。檢方根據巫男提供的友人姓名查詢全國戶役政系統，有163筆同名，無法辨別何者為其真實身分；檢方從巫男和前女友的對話紀錄可看出，應該確實有林姓男子這號人物。

由於女子傳喚都未到庭，也無法透過電話聯繫上，加上巫男又說所有影像都已經刪除，因此無從得知性愛畫面被上傳的經過。以及女方到底是否知道被拍攝也無法得知；再者，縱使巫男的嗆聲讓人心不滿，但未有其他具體傷害女方的行為或言語，仍無法認定構成恐嚇罪，因此全案不起訴。