《社頭人俱樂部》被消失2天恢復上架　網友開心按讚灌爆　

▲臉書社頭人俱樂部被無預警關版2天。（圖／翻攝自Facebook／社頭人俱樂部）

記者唐詠絮／彰化報導

經營8年擁有5.8萬名社員的臉書《社頭人俱樂部》，18日夜間被臉書官方無預警下架，網友議論紛紛甚至也寫mail給臉書官方「為甚麼要把正派經營的社群關版」，也引來媒體關切報導，20日上午再度恢復上架，雖然讓網民開心極了，頻頻按讚灌爆群組，但會不會再來一次「無預警」關版，更讓其他社群擔憂。

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▲臉書《社頭人俱樂部》被無預警關版2天。（圖／翻攝自Facebook／社頭人俱樂部）

《社頭人俱樂部》成立逾8年，管理群都是無給職，也從未開放廣告收費，以公益力量，透過網路行銷，正派的經營，讓社頭鄉內大小事，從頭到腳，不了解的有需要的，到俱樂部留言就對了，更讓許多商家以此維生，如今翻群關臉書的舉動，引來網友撻伐。

版主邱湧錩也說，《社頭人俱樂部》18日晚間有1篇「反送中」的言論，當時有許多網友留言，也遭到其中1名愛台灣反「反送中」的批評，有可能是該篇報導被網軍檢舉，但台灣是個言論自由的國家，如果因此遭到關版，他個人覺得也很冤枉。

但為了社頭人俱樂部的未來，中午邱湧錩也重新發出嚴正聲明，「請各大商家或其他也是標榜（社頭人）社團，或政治議題言論和國安言論等，管理團隊擬訂新的公共政策發文規則，如果再繼續發表，就直接請出去，謝謝您」。

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