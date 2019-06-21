告別油煙廚房　「新煮婦」夏日料理新選擇

圖、文／牛頭牌提供

免開火輕鬆料理 就靠玉米粒完成

溽暑將至，新手人妻們一定很有同感，只要進廚房開火做菜，就會開始汗流浹背，渾身不舒服。若是需要大火快炒的料理，那油煙更是會纏著人一整天，巴不得趕緊煮完後去洗澡！該如何解決這個問題，其實一點都不會麻煩，只要有一罐「玉米粒」，輕鬆讓妳做出清爽料理，不必再因為惱人的油煙味而害怕進廚房！

營養健康無負擔 做輕食早餐也絕佳

玉米粒的好處超乎妳的想像，不但適合加入各式料理中，其營養價值也極高，尤其是「牛頭牌玉米粒」，富含膳食纖維、葉黃素、玉米黃素及維生素A等，而且非基改、無黃麴毒素及防腐劑、通過SGS 374 項農藥殘留檢驗合格，是全家人健康的安心保證。有保持身材需求的人妻們，使用牛頭牌玉米粒來做早餐或輕食，也非常合適！接下來，就教大家做一道簡單的「水美眉優格沙拉」，請務必記下來並試試看唷！

水美眉優格沙拉

早餐吃甚麼呢？蛋餅、油條、麵包....out！

來一杯原味優格，再搭配季節水果丁，加入香甜的玉米粒及水果片點綴。

給自己一個美麗又有活力的營養色彩繽紛的優格!

份量2人份

烹調時間10分鐘

食材：

牛頭牌金色蔬菜玉米粒 2中匙

原味優格 300克

奇異果 1顆

草莓 7顆

水果星球 適量

蜂蜜 2小匙

步驟：

1.備妥所需食材。

2.牛頭牌金色蔬菜玉米粒，並將草莓、奇異果隨意切薄片、切小丁。

3.準備透明玻璃杯，將奇異果片黏住杯中或將草莓丁及奇異果丁漸層擺放。

4.再加入1/2份量原味優格，鋪上水果丁，最後再加入原味優格至9層滿。

5.最上層則放入草莓片、奇異果片點綴，並加入水果星球玉米粒、滴入少許蜂蜜。

6.美好的早晨，來上一杯健康美味的優格杯。

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