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花蓮富里推出低碳輕食四季農遊　品嚐在地當季農村好食

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▲富里鄉農會推動有機農業不遺餘力，全鄉共22戶梅園通過有機驗證，面積約達62公頃。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲富里鄉農會推動有機農業不遺餘力，全鄉共22戶梅園通過有機驗證，面積約達62公頃。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉農會1996年投入推動在地有機農產，目前全鄉有機推廣面積達213公頃、產銷履歷推廣面積達165公頃，農會充份結合稻米、梅、金針等農作產季，整合周邊農家，推出「春採青梅、夏收豐稻、秋賞金針、冬嚐好食」等四季農遊主題行程，融入低碳、輕食概念，以自然的方式引領遊客進行農村旅遊體驗，行銷並推動富里鄉六級化農產業。

農糧署東區分署表示，富里全鄉梅園面積約120公頃，主要分布在永豐、豐南、羅山等村，農會配合政府政策推動有機農業不遺餘力，全鄉共22戶梅園通過有機驗證（含轉型），面積約62公頃。青梅富含鈣、鎂、鉀、磷、鐵等礦物質及有機酸，是極佳的保健食品，不僅有益人體健康，加工產品多元，深受消費者喜愛。

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▲富里鄉農會推動有機農業不遺餘力，全鄉共22戶梅園通過有機驗證，面積約達62公頃。（圖／記者王兆麟攝，下同）

▲▼每年清明節前後，是富里鄉青梅主要採收時節，適合闔家前往梅園體驗鮮採及各種DIY製作。

▲富里鄉農會推動有機農業不遺餘力，全鄉共22戶梅園通過有機驗證，面積約達62公頃。（圖／記者王兆麟攝，下同）

富里鄉農會從2018年起與美元蜜餞食品公司契作鄉內青梅收購，同時該公司產品亦在農會的展售中心販售，從生產管理分級、加工製程到包裝上架販售等一貫過程，雙方密切合作，充份照顧農民及保障消費者權益。

每年清明節前後，是富里鄉青梅主要採收時節，適合民眾闔家前往梅園體驗鮮採及各種DIY製作。另外，在地農家亦提供田間控窯、泥火山豆腐、製茶、搓愛玉、抓蝦、釣溪魚、採野菜、爆米香、米蛋捲、擂咖啡沖泡等全年度或季節性的體驗項目，除農會提供之主題搭配套裝式農遊服務外，遊客亦可以依照自己的需求，自行安排規劃農遊行程。

東區分署及富里鄉農會誠摯邀請大家親身前來富里鄉體驗不同的四季農家旅遊，品嚐在地當季農村好食，保證大家都能收穫滿滿。對富里各項農產品或農村旅遊體驗有興趣參與之民眾，歡迎洽富里鄉農會瞭解，電話：（03）882-1991、網址：http://www.fulifa.org.tw/Default.asp。

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