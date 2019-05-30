美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！

圖、文／牛頭牌提供

新煮婦的難題 紅蔥醬全幫妳解決

剛成為人妻的年輕太太們，是否常常遇到以下的問題？看劇看到忘我，不想煮飯；半夜肚子突然好餓， 想吃宵夜又嫌麻煩；偶爾想犒賞老公一下，上網估狗食譜，覺得每道菜都好難？要是能在五分鐘以內 就能吃到好吃的料理，那該有多方便啊！其實，只需要一罐紅蔥醬，大小料理都能在短時間內輕鬆完 成，而且色、香、味俱全！

美味的代名詞 口感好又無負擔

快速料理卻不失美味，「牛頭牌紅蔥醬」就是這麼神奇，家裡放一罐牛頭牌紅蔥醬，搖身一變成為米其林餐廳主廚！無論是湯、燙、拌、炒、滷，想得到的、想不到的料理方式，只要加入一匙，香氣、口感一次幫妳全面提升，讓老公小孩都對妳讚不絕口！此外，牛頭牌紅蔥醬選用台南、雲林在地紅蔥頭，並採用澳洲進口芥花油，無動物性脂肪性成份，口味不鹹膩，讓全家人都能夠吃得美味、吃得健康、吃得安心。了解紅蔥醬的好處後，這裡附上兩道好吃又簡單的料理食譜——海味紅蔥醬拌麵、菇香紅蔥醬拌飯，大家不妨在家試試看吧！

海味紅蔥醬拌麵

只要備妥喜歡的配料搭配簡單鮮蔬拌炒，再拌入紅蔥香的醬汁炒過，與 Q 彈的麵條拌勻，簡單又快速輕鬆享受家常美味。

份量 2 人份

烹調時間 15 分鐘

食材：

波浪麵條 2 片

蛤蜊 10 顆

鮮蝦 6 支

甜豆 10 支

洋蔥 40 公克

紅蘿蔔 40 公克

牛頭牌紅蔥醬 1.5 大匙

鹽 少許

步驟：

1. 以少許油將洋蔥絲、紅蘿蔔絲及甜豆拌炒。

2. 接著放入蛤蜊略炒，待蛤蜊口全開，再下蝦仁炒紅。

3. 放入牛頭牌紅蔥醬均勻拌炒。

4. 另準備波浪麵滾水煮約 6 分鐘撈起。

5. 再放入鍋中與炒料快速拌勻即完成。

菇香紅蔥醬拌飯

這道料理，對於職業婦女或是忙碌的主婦或是新手料理，最簡單快速又方便。 以簡單的配料水煮熟，再拌入夠味道地的牛頭牌紅蔥醬，拌入白飯即可馬上開動。

份量 2 人份

烹調時間 10 分鐘

食材：

米飯 2 人份

香菇 2 朵

豌豆 1 大匙

紅蘿蔔 1 小段

青蔥 1 小段

薄鹽醬油 1 大匙

牛頭牌紅蔥醬 1.5 大匙

步驟：

1. 將香菇、豌豆、紅蘿蔔以滾水煮熟撈起。

2. 再加入醬油與紅蔥醬攪拌均勻。

3. 將配料淋在白飯上即完成。

想看更多完整料理步驟？ 請上牛頭牌新煮婦小廚房：

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