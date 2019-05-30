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美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！

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美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！（圖／牛頭牌提供）

圖、文／牛頭牌提供

新煮婦的難題 紅蔥醬全幫妳解決
剛成為人妻的年輕太太們，是否常常遇到以下的問題？看劇看到忘我，不想煮飯；半夜肚子突然好餓， 想吃宵夜又嫌麻煩；偶爾想犒賞老公一下，上網估狗食譜，覺得每道菜都好難？要是能在五分鐘以內 就能吃到好吃的料理，那該有多方便啊！其實，只需要一罐紅蔥醬，大小料理都能在短時間內輕鬆完 成，而且色、香、味俱全！

美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！（圖／牛頭牌提供）

美味的代名詞　口感好又無負擔
快速料理卻不失美味，「牛頭牌紅蔥醬」就是這麼神奇，家裡放一罐牛頭牌紅蔥醬，搖身一變成為米其林餐廳主廚！無論是湯、燙、拌、炒、滷，想得到的、想不到的料理方式，只要加入一匙，香氣、口感一次幫妳全面提升，讓老公小孩都對妳讚不絕口！此外，牛頭牌紅蔥醬選用台南、雲林在地紅蔥頭，並採用澳洲進口芥花油，無動物性脂肪性成份，口味不鹹膩，讓全家人都能夠吃得美味、吃得健康、吃得安心。了解紅蔥醬的好處後，這裡附上兩道好吃又簡單的料理食譜——海味紅蔥醬拌麵、菇香紅蔥醬拌飯，大家不妨在家試試看吧！

海味紅蔥醬拌麵
只要備妥喜歡的配料搭配簡單鮮蔬拌炒，再拌入紅蔥香的醬汁炒過，與 Q 彈的麵條拌勻，簡單又快速輕鬆享受家常美味。
份量 2 人份
烹調時間 15 分鐘

美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！（圖／牛頭牌提供）

美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！（圖／牛頭牌提供）

食材：
波浪麵條　　　  2 片
蛤蜊　　　　　10 顆
鮮蝦　　　　　  6 支
甜豆　　　　　10 支
洋蔥　　　　　40 公克
紅蘿蔔　　　　40 公克
牛頭牌紅蔥醬　1.5 大匙
鹽 少許

步驟：
1. 以少許油將洋蔥絲、紅蘿蔔絲及甜豆拌炒。
2. 接著放入蛤蜊略炒，待蛤蜊口全開，再下蝦仁炒紅。
3. 放入牛頭牌紅蔥醬均勻拌炒。
4. 另準備波浪麵滾水煮約 6 分鐘撈起。
5. 再放入鍋中與炒料快速拌勻即完成。

菇香紅蔥醬拌飯
這道料理，對於職業婦女或是忙碌的主婦或是新手料理，最簡單快速又方便。 以簡單的配料水煮熟，再拌入夠味道地的牛頭牌紅蔥醬，拌入白飯即可馬上開動。
份量 2 人份
烹調時間 10 分鐘

美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！（圖／牛頭牌提供）

美味快速料理　拯救「新煮婦」就靠這一味！（圖／牛頭牌提供）

食材：
米飯 　　　　　2 人份
香菇 　　　　　2 朵
豌豆 　　　　　1 大匙
紅蘿蔔 　　　　1 小段
青蔥 　　　　　1 小段
薄鹽醬油 　　　1 大匙
牛頭牌紅蔥醬 　1.5 大匙

步驟：
1. 將香菇、豌豆、紅蘿蔔以滾水煮熟撈起。
2. 再加入醬油與紅蔥醬攪拌均勻。
3. 將配料淋在白飯上即完成。

想看更多完整料理步驟？ 請上牛頭牌新煮婦小廚房：
https://www.hawdiinewchef.com.tw/

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關鍵字：牛頭牌,煮婦,紅蔥醬,拌麵,拌飯

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