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不甩勒令停工連2發！他透天狂加蓋「3樓變5樓」　南市府：強制拆除

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▲▼台南違建。（圖／記者洪正達翻攝）

▲2度收到政府勒令停工通知仍不罷手，2名屋主吃上官司。（圖／記者洪正達翻攝）

記者戴若涵／台南報導

台南市一名張姓及邱姓屋主在未取得建照的情況下，竟在安南區蓋起了5層建物，期間主管機關派員到現場勘查2度勒令停工，沒想到2名屋主卻依然故我！台南地方法院分別判張姓屋主有期徒刑3月，可易科罰金；邱姓屋主有期徒刑2月，可易科罰金，併科罰金1萬5000元。

根據判決書，屋主在未經申請主管建築機關許可並發給建築執照的情況下，便在2018年10月29日前某日，以鋼筋混凝土等建材，在房屋後面搭建起面積約為90平方公尺的違章建築物。

台南市政府工務局使用管理處接獲通報後，2018年11月1日趕緊派員到現場勘查，發現房屋已經違建至2樓結構，當場張貼勒令停工的公告，並發文要求停工，否則將移送地檢署辦理。

沒想到屋主非但沒有拆掉違章建築，反倒繼續增建到第3層，使管處再派員勒令停工，但屋主仍不甩政府，甚至將違章建築增建到第5層，由於屋主屢勸不聽，使管處在第3次勘查後，依違反建築法移送台南地檢署偵辦。

台南地方法院指出，屋主明知沒有向主管機關申請、取得建築執照不可擅自施工，卻仍為了貪圖方便違法增建建物，期間還不甩主管機關2度勒令停工，不但沒有拆除違建，到主管機關第3次赴現場勘查時還持續施工，認為屋主藐視法紀，忽視對鄰近環境及居民安危的影響，視法律為無物，分別判張姓屋主有期徒刑3月，可易科罰金、邱姓屋主有期徒刑2月，可易科罰金，併科罰金1萬5000元。

台南市工務局使用管理處科長林尚卿接受《ETtoday東森新聞雲》電訪時指出，當初市政府核發的建照允許屋主興建3層樓，但屋主未再申請建照便加蓋成4層樓，樓頂部分再加蓋屋突，而屋後違建則興建成5層樓高。目前全案已進入行政程序中，待相關文件簽呈後，預計在1個多月後，市府將強制拆除違章建築物。

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關鍵字：違建,停工,加蓋

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