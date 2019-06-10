車禍骨盆骨折「無法行房」　她向三寶駕駛求償120萬結果出爐

▲莊姓婦人因車禍導致骨盆骨折，無法和老公行房，對肇事的呂男提精神賠償120萬元。（示意圖／123RF）

地方中心／苗栗報導

苗栗縣一名呂姓男子開車在頭份市公園路口違規逕行迴轉，造成後方騎乘機車的莊姓婦人來不急踩煞車撞上，導致莊婦骨盆骨折、神經壓迫，復健時間長達2年多，並因此領有輕度身心障礙手冊。對此，莊婦提起144萬餘元的賠償金，還說因無法做家事、行房，請求精神撫慰金120萬元。法官最後則判准40萬餘元的賠償金，其中精神撫慰金20萬，全案可上訴。

判決指出，呂男（案發時22歲）於2016年7月30日上午11時許，開車沿著頭份市公園路由東往西方向行駛，行經該路與公園七街交叉路口欲迴轉，不但未顯示方向燈，且違規跨越分向限制逕行迴轉，讓後方的莊姓婦人閃避不及撞上倒地，被送往醫院檢查有骨盆骨折合併神經壓迫的傷害。

莊婦憤而對呂男提出過失傷害以及民事侵權損害賠償訴訟，刑事部分判處呂男拘役50天、併科罰金5萬。而莊婦還指出，呂男對她造成的傷害讓她肢體乏力、步伐不穩，並因此領有輕度身心障礙手冊，無法做家事也沒辦法和老公行房，因此請求精神撫慰金120萬元。

對此，呂男駁斥莊婦說詞，指出莊婦身障手冊的診斷代碼為頸部退化性脊椎炎、頸部椎關節粘連，但她車禍造成的傷害是骨盆骨折，顯然與本件車禍事故無相當因果關係。不過醫院指出，鑑定結果的疾病名為「腰椎狹窄併神經壓迫」，而莊婦的身心障礙資料中也記載，是為車禍骨盆骨折所引發的。

此外，呂男指出莊婦年事已高，早已停經，且其配偶亦高齡無法行性行為。然而法官認為，縱使莊姓夫婦年事已高，但停經後若透過潤滑劑輔助，仍可維持正常性生活，性功能不因停經而受影響，故駁回呂男說詞，判准莊女獲20萬元精神撫慰金，另加上醫療等開銷，總判40萬餘元的賠償金。

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