大水亂流釀天災　高思博：台南不容出人禍

▲高思博和陳致曉教授聯袂在電台廣播節目中，驚嘆台鐵地下化新路線所經之處，竟也不斷冒水，提醒各工程部門務必提前因應，以免釀成人禍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市最近天災頻傳，人民飽受侵擾，例如東台南逢雨必淹、秋行軍蟲來襲，都與大水有關，高思博和陳致曉教授聯袂在本週的電台廣播節目中，更驚嘆台鐵地下化新路線所經之處，竟也不斷冒水，提醒各工程部門務必提前因應，以免釀成人禍。

大台南市政倡議發展聯盟理事長高思博，在嘉南電台製播的本週「爆報台南」節目，整理一星期以來的台南重大時事，歸納出3則與公眾切身利益攸關話題，赫然發現竟都與大水有關。

首先於6月11日前後數天的梅雨鋒面過境台南時，大部分降雨地區民眾都在欣喜天降甘霖來化解燠熱，然而東台南一帶的人家和通行族卻不斷咒罵說：「怎麼一下雨就淹水呢？」。高思博秀出包含崑山科大校門口、永康大灣鬧區及一號高速公路涵洞、裕農路尾的淹水畫面圖板佐證。

主管部門解釋水況時宣稱，當天急驟降雨量太大，積水在大雨過後就消退，沒造成災情；高思博認為去年他參選台南市長時，東台南也同樣發生遇雨積水情況，訝異迄今為何不能徹底改善呢？難道只是民眾出門不便、學生上下學麻煩就不必加速解決高速公路阻斷兩地的水文課題嗎？如今當地居民和商家正紛紛醞釀在家門口裝設柵門擋水，自力救濟。

秋行軍蟲來襲風波，也是因梅雨西南氣流引進台灣，台南出現案例快速達到5例，高思博說雖屬於天災，但台南市的玉米田、稻田眾多，農業部門和農民稍有鬆懈，沒按照標準流程防治撲滅幼蟲，即可能出現成蟲危害農作產量的人禍。

受訪來賓陳致曉老師，探討台鐵地下化新路線行經德慶溪古河道是否妥當，負責施工的鐵道局曾解釋舊河道已乾涸，不至於妨礙列車行駛安全，且施工時會設置地下水疏導設施，但他認為鐵軌施工深度觸及地下水位，防護安全度不足，日前傳出1處探測井時出水不止，訊息被隱匿。高思博認為此處地下水威脅程度超過海安路地下街，殷鑑不遠，台鐵當局須慎防出現人禍。