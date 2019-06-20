網路有「黑盧部隊」？　盧秀燕：早意識到，市長選舉已結束

▲針對「網路黑盧」，盧秀燕回覆，市長選舉已結束，希望大家還給台中清淨空間。（圖／台中市政府提供）



記者陳玉／台中報導

台中市議會總質詢20日最後一天，台中市長盧秀燕針對藍營議員陳文政詢問是否有要繼續連任及「網路黑盧」等議題時回應，會把握任期好好做事，有些施政計畫本來就會跨到下個任期，跟連任沒關係，「只要跟市民未來有關就會努力做」；另對網路抹黑，盧表示「早就有意識到」，並呼籲，市長選舉已結束，希望大家還給台中市清淨空間。

陳文政20日在議會總質詢問盧秀燕，上任至今已半年，網路上一直有針對盧的抹黑，要讓盧無法連任；盧回答，上任至今才5個多月，連任問題還沒有想過，會把握此任期好好做，對於施政計畫跨到下個任期，盧以水湳國際會展中心為例，此案最快也要2022才能完成，而捷運綠線也是預計2020年通車，建設有延續性，市府在施政過程也會有短中長期，所以有跨任期的現象，盧承諾「市府團隊會用心認真做」。

盧也說，上任以來對一些特定攻擊「早就有意識到」，一但有任何選舉，所有惡意攻擊或政治操作就不會停止，擔憂會混淆視聽，大大影響台中的建設空間。因此誠懇呼籲，台中市長選舉早已結束，希望大家還給台中市清淨空間，包括環境空氣、政治空間，讓大家可以好好休生養息，好好建設台中。

另盧也指出，從政這麼多年來，被黑或選舉不被看好，心裡都有所準備，但她對優質的台中市民有信心，一定可以看到哪些政治人物在打拼、對城市有建設，這段期間也有市民朋友為她抱屈，她表示感謝，她從政已這麼久，請大家不要擔心，大家一起努力往前看。