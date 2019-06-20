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沙鹿公園驚見「獼猴遭烹煮屍骸」　警首次受理！凶手最高罰30萬

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記者陳玉／台中報導

台中驚傳獼猴遭烹煮！10日下午1位愛心媽媽在沙鹿運動公園發現疑似台灣彌猴屍塊遭烹煮後丟棄，台中公民會館理事長傅東森日前帶著2隻彌猴屍塊向警報案；台中農業局20日指出，這是首次民眾攜帶台灣獼猴屍塊報案，目前已請警方協助追人，若有尋獲將依野生動物保育法規定開罰6萬元至30萬元；警方則說，此案已交由偵查隊調查。

▲▼台中獼猴遭燒烤。（圖／翻攝自傅東森臉書、記者陳玉攝）

▲傅東森11日帶著2獼猴遺體到派出所報案，更寫下「2隻小猴子、你們也要努力找兇手」。（圖／翻攝自傅東森臉書）

傅東森10日在臉書PO文表示，沙鹿運動公園廚餘桶發現疑似「烹煮過台灣獼猴屍駭」，並在11日帶著2隻彌猴遺體到清水警分局光華所進行通報，更寫下「2隻小猴子啊，我盡力了！你們也要努力找兇手」，引起各界討論。

▲▼台中獼猴遭燒烤。（圖／翻攝自傅東森臉書、記者陳玉攝）

▲▼農業局表示，目前已請警方協助找人，若查到可依動保法第49條開罰。（圖／記者陳玉攝）

▲▼台中獼猴遭燒烤。（圖／翻攝自傅東森臉書、記者陳玉攝）

台中市農業局林務自然保育科科長陳英琮表示，這是首次有民眾拿著台灣獼猴屍塊報案，雖然今年台灣獼猴已經降階為一般類保育動物，但還是屬於一般野生動物，除非是經過主管機關許可；陳英琮指出，該動物遺體確定是台灣獼猴，研判是遭宰殺後再烘烤，若查到涉案人可依照野生動保法第49條開罰6萬元到30萬元。

清水警分局光華所長林聖國表示，到所服務至今，是首次見民眾帶著動物遺體向警方報案；此案是由發現動物遺體的婦人，透過民間動保團體再轉交給傅姓報案人，主要權責仍屬農業局，警方負責協助追人，目前此案已交由偵查隊調查。

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關鍵字：台中,沙鹿,獼猴

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