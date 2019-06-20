「反紅媒」周末上街　蔡英文：我們會堅守崗位、守護台灣自由

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

立法院19日臨時會通過《國家安全法》修法。對此，總統蔡英文20日在臉書表示，為了以防假訊息滲透傷害台灣的自由，立刻召開國家安全會議，如今也正式完成「國安三法」的修法工作，另外也聲援本周末上街反紅色媒體的民眾們，強調執政團隊會堅守崗位守護台灣自由。

蔡英文表示，「言論自由與新聞自由是台灣人最珍視的價值」，但過去這段期間，來自境外的手，或透過製造錯假訊息，在網路、媒體散播，製造我們內部的矛盾對立，或者以各種方式控制媒體，操弄輿論，讓台灣社會陷入紛擾與分裂，除了網路和媒體，各種統戰、滲透更是無孔不入，像是統戰團、收買村里長到對岸擔任要職等層面。



蔡英文說，前一陣子特別召開「國家安全會議」，提出三道防護網，要求國安團隊、行政院要加快速度，完成法制化的工作。因為這不只是台灣獨有的狀況，我們和許多主要的民主國家，也啟動了有系統的合作，共同來防堵這些來自境外的不當滲透與介入。



蔡英文表示，有許多朋友，包含飆捍館長、 486先生，都很關心這樣的議題，「對中國介入台灣的網路、媒體與社會感到焦慮，也很好奇政府做了什麼事情來因應中國的壓力？」



蔡英文指出，19日立法院三讀通過《國家安全法》的修正案，再加上前幾個月修正的《刑法》跟《國家機密保護法》，我們正式完成眾所矚目的「國安三法」的修法工作。未來，除了共諜適用外患罪之外，共諜可處7年以上有期徒刑，退休軍公教人員若為共諜，也將剝奪其全部終身月退俸，已領者可追討。

▲國家安全法部分條文修正草案三讀，蘇嘉全敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文也說，針對涉及國家機密相關人員的出境管制、處罰，有更嚴格的規定。「在台灣，任何人都可以有不同的政治立場，但如果背叛了國家，讓台灣人民受到傷害，就應該受到最嚴厲的處分。」

最後，蔡英文強調，這個周末，關心台灣媒體不被操控的朋友將上街遊行，表達守護台灣自由的訴求，「我們的執政團隊也不敢懈怠，我們會堅守崗位，守護國家整體的安全，我們重視言論自由」，但是，不能接受惡意的方式，利用台灣的自由來傷害台灣的自由，我們不會放任不管。

▲蔡英文宣布國安修法成果。（圖／翻攝蔡英文臉書）