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網路書店年度最大商管書展開跑　電子書閱讀器免費租借體驗

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博客來推出年度最大商管書展（圖／業者提供）

▲隨著畢業求職季來臨，博客來即日起至8/8止，推出年度最大商管書展。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

進入畢業求職旺季，博客來鎖定社會新鮮人，推出年度最大商管書展「大人系工作術」，主打「自我成長」與「生涯規劃」兩大類，讓新鮮人透過閱讀提升工作能力；樂天Kobo線上開起人生衝刺班，其中特別推出電子書閱讀器租借體驗，只需要負擔來回運費，就能免費試用2週。

博客來年度最大商管書展「大人系工作術」即日起開跑，集結中文書、外文、簡體、雜誌、電子書超過3,500件商品，全面5折起，活動期間全館消費不限金額，還可加購精選特刊，同時邀請電腦玩物站長Esor、企業財務課程講師林明樟、中信兄弟象球員周思齊、斜槓Youtuber柴鼠兄弟、「老查Old school 主持人」老查等6位跨領域專家，從己身職涯經驗出發，暢談習慣對工作的影響，並推薦主題書單。

博客來觀察，關注商管類書籍的讀者，特別重視自身在工作上的能力提升，像是溝通說話、時間管理、與簡報類型銷量較去年同期均有2成以上漲幅，整個「職場工作術」書籍業績成長近1成。像是由比爾蓋茲推薦的OKR概念獲得高度重視，源頭書《OKR：做最重要的事》在管理領域遍地開花，每月都賣超過千冊；另外特別受注目的還包括對於工作與思考都有幫助的筆記術，像是《子彈思考整理術》、《邊寫邊思考的大腦整理筆記法》都是熱賣重點。

對於在職場打滾多年、面對著各種人生難題的老鳥們，樂天Kobo從電子書族群閱讀觀察發現，在職場、自我成長、人際關係、兩性等議題上格外關注；看準新世代對知識、對改變人生的渴望，特別舉辦人生衝刺班線上活動，讀者可到活動網站完成分班測驗，找到自己人生的難題，並從4位人氣網紅影片、分享書單，找到解決的方法。

樂天Kobo電子書閱讀器（圖／業者提供）

▲針對喜愛閱讀的民眾，樂天Kobo提供電子書閱讀器免費租借體驗。（圖／樂天Kobo提供）

此外，樂天Kobo人生衝刺班同步舉辦電子書閱讀器免費租借體驗活動，分別有「加速包」、「超速包」、「光速包」等不同衝刺包類型任選體驗，可免費租借Clara HD 電子書閱讀器或Forma電子書閱讀器試用2週，而每款衝刺包皆提供導師推薦書單、電子書5折優惠券、電子書閱讀器200元抵用券，以及購機後500元電子書購書金，讓喜愛閱讀的民眾能夠實際體驗。

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關鍵字：網路書店,博客來,樂天Kobo,電子書閱讀器

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