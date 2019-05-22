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亞馬遜Kindle繁體中文書店準備上線　首波上架2萬本

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亞馬遜Kindle繁體中文書商店（圖／翻攝自亞馬遜官網）

▲亞馬遜Kindle可看到繁體中文書商店上線，但目前還無法實際購買。（圖／翻攝自亞馬遜官網，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

過去外界認為亞馬遜（Amazon）旗下Kindle電子書有意進軍繁中市場，但到底什麼時候才會正式競逐，現在不用再猜測了，因為Kindle App在21日透過推播發出將有2萬本繁體中文書上架的消息，官網上也可看到「Kindle繁體中文電子書店」文案上線宣傳，對於讀者來說是一大期待，同業則盼能夠一起把市場做大。

根據國家圖書館發布台灣圖書出版趨勢報告，從ISBN的各項統計數字分析，雖然107年新書出版總量回跌至4萬種以下，紙本書未能延續106年的上揚趨勢，但台灣人均出版量仍傲視國際，尤其電子書部分微幅成長，可為出版市場發展帶來更多期待。而亞馬遜曾宣告要進軍台灣，1年多前派團隊特地來台考察，但台灣市場小，印刷費及運費等成本高，怎麼賣書是個大問題，電子書便成為可推行的一項方案。

從Kindle電子閱讀器開始提供繁體中文輸入法來看，外界就一直在猜測亞馬遜可能在2019年第一季或第二季推行繁體中文電子書，如今終於有答案了，現在Kindle電子書店頁面中已經有繁體中文書商店，頁面也打出宣傳有2萬餘本繁中書可供選購，而實際搜尋後，確實可以找到村上春樹《身為職業小說家》、《紅樓夢》等繁中版，只是進一步測試發現尚無法購買，代表還未正式上線。

亞馬遜Kindle繁體中文書商店（圖／翻攝自亞馬遜官網）

▲在Kindle上面能找到村上春樹《身為職業小說家》繁體中文版。

至於售價方面，以《身為職業小說家》為例，博客來平時特價266元，Kindle賣9.26美元、新台幣約295元；《白先勇細說紅樓夢》套書，博客來平時特價840元，Kindle則是賣29.42美元，新台幣約936元，相較之下，Kindle售價明顯略高。

面對亞馬遜Kindle進軍台灣市場，已登台兩年半的樂天Kobo表示樂觀看待，代表台灣市場受到重視，期待一起把市場做大；此外也提到，和成熟國家比起來，台灣電子書市場還有很大的成長空間，很難用一個數字具體評估，除了以集團優勢持續深耕台灣市場，對於接下來發展策略，將規劃針對閱讀器輸入法、字典推出倉頡拼音，也會儘快提供有聲書給台灣讀者。博客來亦表示，「對於同業的加入樂觀其成，期待共同加速台灣電子書市場的成長。」

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關鍵字：亞馬遜,Amazon,Kindle,電子書,繁體中文,樂天Kobo,博客來

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