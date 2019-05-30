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線上曬書節全面1折起　《冰與火之歌》買整套現省千元

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博客來2019曬書節（圖／業者提供）

▲博客來上半年度最優惠書展活動「2019曬書節」、「外文童書遊園會」即日起開跑，全面1折起，活動至7月28日止。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

書迷想省荷包，網路書店上半年度書展活動得好好把握，為期2個月的「2019曬書節」、「外文童書遊園會」主題優惠，集結繁體書、簡體書、外文書、雜誌、電子書等語系數量超過10萬種，全面1折起，平均單冊特價最低69元，旅遊類電子書更下殺只要9元起。而《冰與火之歌：權力遊戲》最終季大結局雖然已播畢，倘若影迷仍看不過癮，打算收藏全系列套書的話，趁折扣買起來可現省1,122元。

博客來曬書節自即日起開跑，至7月28日止，主打全面1折起，並精選69元、99元、149元、199元、249元、299元等不同價格帶書種之外，另規劃3本199元、399元、699元特價書區提供組合任意選購；在5折、66折、7折、75折價格帶的書種部分，則是不乏有定價500元以上的高單價書單，例如迎來最後一季大結局的《冰與火之歌》，全系列套書共13冊定價4,490元，75折3,368元。

博客來2019曬書節（圖／業者提供）

▲《冰與火之歌》第一部至第五部全系列套書，共13冊。

博客來觀察，「曬書節」最受歡迎的書籍類型依序為料理食譜、童書、工具用書，食譜書通常全彩印刷製作精美，甚至買書還送可愛模具，CP值超高，因此每年展期都成為搶購重點；工具書價格往往較高、市面上也不常有促銷優惠，讀者多半利用書展期間搶購，藉此增進職場工作力、語言力。

此外，今年曬書節有超過3,000種童書參展，集結知名童書出版社品牌如小魯文化、三采、維京、風車等20家以上，超過500種幼兒教具、遊戲書，1,000種繪本，而同步展開的線上「外文童書園遊會」也有超過千種經典外文童書加入，折扣後價格超優惠，像是《冰雪奇緣立體書》原價1,600元，特價399元，限量200套；《我們要去捉狗熊》繪本套書原價3,845元，只要23折899元；《哈利波特》1～7集15週年紀念版套書，原價3,500元，特價1,699元；兒童文學經典套書Children’s Classics Collection：《愛麗絲夢遊仙境》+《安徒生童話》+《清秀佳人》+《秘密花園》，原價1,925元，特價899元，推薦精打細算的爸媽們可趁機幫小朋友好好採購一番。

博客來2019曬書節（圖／業者提供）

▲冰雪奇緣立體書Frozen: A Pop-up Adventure，25折特價399元，限量200套。

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關鍵字：網路書店,博客來,曬書節,外文童書,冰與火之歌

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