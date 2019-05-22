博客來無印良品館5/23結帳再打81折　首公開10大人氣商品

▲博客來無印良品館將於5/23舉辦一日限定不限金額結帳再享81折優惠。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

博客來歡慶MUJI無印良品館開館10週年，除了首度公開10大人氣商品，將於5/23當天舉辦單日限定優惠，消費不限金額結帳再享81折，另加碼滿3,000元再送300元限量單品折價券，同時全站可透過LINE Pay付款，單筆實際消費結帳滿2,520元，抽最高520點紅包。

不少人愛逛無印良品，也經常有網友分享產品使用經驗，而大家最愛買的東西又是哪些？博客來特別盤點站上無印良品館年度10大人氣商品，雖然主要以民生日用品及生活雜貨類別為主，不過前3名由美妝保養、文具分占，熱銷TOP 1是年銷賣破百萬片的「原色化妝棉」，TOP 2為不少人購入的第一件無印商品「膠墨中性筆」，在台灣2018年累計銷量超過170萬支，TOP 3則是小資女最愛的「敏感肌化妝水」。

▲博客來MUJI無印良品館10大人氣商品TOP 1「原色化妝棉」。

▲博客來MUJI無印良品館10大人氣商品TOP 2「膠墨中性筆」。

▲博客來MUJI無印良品館10大人氣商品TOP 3「敏感肌化妝水」。

博客來也發現每到換季時節，大多數人都會出現收納整理的困擾，因此帶動收納商品熱銷，像是軟質聚乙烯收納盒、PP盒等，登上人氣暢銷TOP 4、TOP 8。另觀察現代人生活壓力大，運用香氛擁抱好心情的人數逐年成長，除了常年熱銷的超音波芬香噴霧器盤踞暢銷TOP5，2018年推出的行動無水香氛機，因隨身攜帶方便，上市後大受好評，年銷超過2千台坐穩TOP 6。至於其餘席次，TOP 7是懶骨頭沙發.本體、TOP 9是空氣循環風扇、TOP 10是四輪硬殼止滑拉桿箱19L。

針對此次一日限定81折優惠活動，博客來建議可鎖定折扣多的高單逸品，例如懶骨頭沙發本體+指定椅套原售價5,100元，當日組合特價只要4,800元，結帳再打81折可現省1,212元；空氣循環風扇原定價2,980元，5/23特價2,850元，81折後只要2,309元；附輪子止滑機能開關的四輪硬殼止滑拉桿箱19L，原價3,900元，5/23特價3,599元，81折後2,916元。