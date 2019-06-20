孟宏偉認罪！一審被控收賄6503萬...天津法庭擇期宣判

▲孟宏偉被控收賄6503萬元。（圖／翻攝微博／央視新聞）



大陸中心／綜合報導

對於大陸公安部原副部長、國際刑警組織前主席孟宏偉收賄案，天津市第一中級人民法院20日開庭一審。檢方指控孟宏偉收受財物共1446萬多元人民幣（約新台幣6503萬元），他當庭表示認罪悔罪，法庭則宣布休庭，擇期宣判。

綜合媒體報導，天津市人民檢察院第一分院指控，孟宏偉在2005年至2017年，利用擔任公安部黨委委員、副部長、中國海警局局長等職務上的便利，或者利用其職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，收受相關人員給予的財物，共計1446萬餘元人民幣。

檢察機關也在庭審中出示證據，孟宏偉和他的辯護人進行了質證，雙方充分發表了意見，孟宏偉進行了最後陳述後當庭認罪悔罪。法庭則宣布休庭，擇期宣判。

另外，孟宏偉3月因嚴重違法違紀遭紀律審查，經中共中央批准，國家監委將他「雙開」（開除黨籍及公職）。當時，中央紀委國家監委指出，孟宏偉毫無組織觀念，不依規定報告個人有關事項；對抗組織，拒不執行黨中央決定，且特權思想極其嚴重，公器私用，濫權妄為，肆意揮霍國家資財，滿足家庭奢靡生活，家風敗壞。

其實，去年9月底，當時擔任中國公安部副部長、國際刑警組織主席孟宏偉由法國返回中國後，就與家人失聯。中紀委事後通報稱，孟宏偉因涉嫌違法被調查。國際刑警組織事後也宣布，孟已「被辭職」。而孟宏偉妻子高歌（Grace Meng）和兒子過去一段時間一直留在法國尋求庇護。

▲孟宏偉。（圖／CFP）