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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

郭瑤琪收賄案有望平反！陳師孟透露：台高檢將提救濟

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▲最高法院檢察署檢察總長決針對郭瑤琪案提起非常上訴。（圖／資料照）

▲監察委員陳師孟透漏，郭瑤琪案有望平反。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前交通部長郭瑤琪先前因涉嫌收賄2萬美元，被依貪汙罪判刑8年定讞，監委陳師孟透漏，台灣高等檢察署的「辦理有罪確定案件審查會」檢視本案後，發現本案確有疑義，已經決定提出再審或非常上訴的救濟。陳師孟很有信心地說，「郭瑤琪部長的冤案露出了一線曙光。」

「辦理有罪確定案件審查會」是司改國是會議後，法務部奉令在台高檢成立的單位。由台高檢檢察長王添盛擔任召集人，邀集相關檢察署檢察長或主任檢察官、檢察官、法醫、鑑識專家、刑事法學者、律師及退休司法官代表，針對已經判決確定有罪的案件，重新審查，避免冤錯案件。先前有立委質疑這個審查會徒具形式，但目前看來，確實發揮減少冤錯案件的功能。

王添盛3日接受ETtoday記者訪問，不證實此項消息，僅說目前郭瑤琪案正由承辦檢察官處理中。但據了解，本案經過審查後，已經確定有疑義，很快就會提出再審或非常上訴。

郭瑤琪案在綠營中被當成重要的冤案，確定判決中認定，南仁湖集團負責人李清波為請時任交通部長的郭瑤琪協助取得台北車站改建標案，指示兒子李宗賢把2萬美金裝進茶葉罐裡，送給郭瑤琪，因此郭瑤琪被判刑8年定讞。郭瑤琪2014年初發監執行，2016年初因罹患癌症，獲准保外就醫。

陳師孟1日在《尖尾週記》中透露此事，並批評司法官掌握了「話語權」，「有罪無罪、我說了算」，以致「證據法則」只是聊備一格、「無罪推定」更是笑話一則，被告再有天大的道理，也只能無語問蒼天。他認為「司法官自由心證不應無限上綱」，郭瑤琪案是司法官玩弄「話語權」一個極典型的例子，因為現在很像讓司法官全權掌控「話語權」，老百姓只有「啞巴吃黃蓮」的份，「沒碰到算你好運，碰到只能自認倒霉，不要說尖尾、就是神仙也救不了。」
 

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關鍵字：法律,人權,陳師孟,郭瑤琪,監察委員,台灣高等檢察署,收賄,平反,辦理有罪確定案件審查會

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