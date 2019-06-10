貪污檢察官詹昭書收賄謊稱入厝禮　更二審仍判刑10年

▲前檢察官詹昭書貪污，更二審判刑。此為示意圖。（圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

前新竹地檢署檢察官詹昭書，在2009年間，涉嫌收受賄賂，謊稱為溫泉業者、汙泥場護航，一審無罪。但二審、更一審均認定他收賄73萬元，改依「利用職務詐取財物罪」，重判有期徒刑10年、褫奪公權6年。案經撤銷發回，高院更二審於10日宣判，仍認定他犯「利用職務詐取財物罪」，仍判刑10年、褫奪公權6年，可上訴。

詹昭書是司法官訓練所37期結業的司法官，現年49歲。曾任職於彰化、新竹、嘉義等地檢署檢察官。2005年間當時任職於新竹地檢署的詹昭書，認識曾任全國重型機車協會理事長的溫泉業者張仁宗，但2人結識以來，詹昭書以代步名義強佔張的250cc重機，以及九人座進口廂型車；甚至還經常帶家人到張經營的咖啡店吃飯，或帶小孩到張的游泳池學游泳，卻從不付帳。

2009年間，張仁宗友人經營的污泥廠因排放惡臭污染空氣，遭居民圍廠抗爭，張仁宗於是向詹昭書求援，詹昭書允諾能幫忙。還說只要他在值班內勤時，業者前來提告，他就會起訴圍廠民眾妨害自由罪嫌，但條件是要幫他支付新家家具費13萬餘元，另外詹昭書還刷卡買全新的TOYOTA座車，要求張付現60萬元，張全數照做。但最後圍廠民眾卻獲得不起訴，張憤而向廉政署檢舉，全案因此爆發，詹昭書遭提起公訴。

全案爆發時，仍任職於嘉義地檢署的詹昭書遭法務部停職，但一審法院審理時，詹昭書辯稱，這是「入厝禮」，並非賄賂。一審法院採信，判決詹昭書無罪，詹隨即提出復職，但未獲准。案經上訴，高院二審改認定詹昭書犯下「利用職務詐取財物罪」，重判有期徒刑10年、褫奪公權6年。另外更一審也認定詹昭書有罪，仍判刑10年、褫奪公權6年。

全案經撤銷發回後，高院更二審於10日宣判，仍認定他犯「利用職務詐取財物罪」。合議庭指出，根據張與其友人的供詞，認定2人一開始就決定以100萬元行賄，不採信詹昭書「入厝禮」的說法，因此更二審仍認定有罪，還是判刑10年、褫奪公權6年，犯罪所得73萬餘元沒收。可上訴。