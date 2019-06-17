南投女婿選總統　林明溱：大多數縣民會支持郭台銘

▲郭台銘到竹山紫南宮參拜，受到大批信眾歡迎。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／南投報導

國民黨總統初選參選人郭台銘17日回到南投「後頭厝」，前往竹山紫南宮參拜，受到大批信徒爭相要求合影和簽名，縣長林明溱也全程陪同，郭說，他握過很多鄉親的手，看過很多鄉親的眼神，大家都渴望一個懂經濟的人當總統，林明溱也給予大大的鼓勵，林說，很多縣民會基於南投女婿的緣故而支持。

郭台銘下午抵達竹山紫南宮參拜，徒步走進廟前廣場時，受到大批信眾爭先恐後，想要一睹郭董風釆，他參拜完土地公廟後受訪表示，他到過很多地方，從握過的每雙手，看到的每個人眼神，都透露出希望能夠有一個懂經濟、翻轉台灣悶經濟的人出來，而這也是他來南投的最大主軸。

郭台銘說，剛剛和林明溱縣長聊天時有提到，林明後天會給他一個計畫，希望清泉崗機場能夠擴建，畢竟中部人口有6百萬人，不論是旅遊或經商，都非常有需要，他補充說，他在空軍當兵，在金門當了6個月，在清泉崗機場也待過1年4個月，對於機場跑道非常熟悉，他認為並不只是南投政見，更是關乎中部地區發展，他一定會納入政見，況且，這機場是現成的，只要稍加調整一下就可以使用。

至於日前提及如果年輕人連續工作16個小時，未來也會超越他一事，郭解釋，那只是一種鼓勵的話，用意是要怎麼收穫，就先要怎麼栽，一分耕耘，一分收穫，他是以自身過去的工作經驗，當然，如果年輕人有更好的方法，工作可以比他更有效率，更好，因為每人有每人自由，他並不是要規定大家一定要做那麼辛苦。

林明溱說，郭董已允諾如果當選總統，會建設南投，例如會讓中興新村發展成高科技園區，林還說，郭基於南投縣女婿的關係，多數縣民都會支持郭董，另外，他也希望黨內5個候選人，大家都能夠各自努力，努力跑基層，用理念爭取老百姓認同，誰出線大家就全力支持，彼此不要互相批評，要以最和平、最不攻擊的方式來產生總統候選人。