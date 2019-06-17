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張小月籲港府「順應時勢潮流，傾聽民眾聲音，撤回逃犯條例」

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▲▼海基會第十屆董監事會第七次聯席會議，海基會董事長張小月。（圖／記者曾俊豪攝）

▲海基會董事長張小月。（圖／記者曾俊豪攝）

大陸中心／綜合報導

香港民間人權陣線（民陣）16日下午發起大規模遊行，並在當天晚間宣布這次的遊行總人數為「200萬01人」。對此，海基會董事長、台港策進會董事長張小月表示，她敬佩香港市民的勇氣和決心，並呼籲港府順應時勢潮流，傾聽民眾的心聲，撤回《逃犯條例》修法。

針對香港民眾要求撤回逃犯條例，張小月指出，自由、民主、人權與法治是普世價值，也是台灣及香港民眾的共同目標，近日看到香港市民攜家帶眷，特別是香港高比例的年輕族群參與遊行，勇敢站出來捍衛自己的立場，展現出爭取民主自由的決心，她相當感佩香港人的勇氣與意志力。

▲香港民陣16日發起遊行，提特首林鄭月娥下台等三點訴求。（圖／美聯社）

▲香港民陣16日發起遊行。（圖／美聯社，下同）

她進一步強調，「『自由』與『民主』得來不易，台灣也曾經歷過辛苦努力爭取的過程」，現在更能感受到香港人對自由的渴望。她呼籲港民堅定自己的立場，也向港府喊話，「順應時勢潮流，傾聽民眾的心聲，撤回《逃犯條例》修法。」

另外，香港議會陣線議員朱凱迪下午號召千人包圍特首辦，為求和林鄭月娥對話，不過最後得知林鄭17日不會召開記者會，故決定改為要求明（18）日見面。而香港警務處處長盧偉聰也在21時15分在灣仔警察總部會見記者。

▲香港民陣16日發起遊行。（圖／美聯社）

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關鍵字：張小月,逃犯條例,反送中,林鄭月娥,盧偉聰,朱凱迪,粵港澳要聞

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