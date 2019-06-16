偷吃茶葉蛋判刑3月…違停男找7男「私刑」僅判4個月　網傻：什麼道理？

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名劉姓男子因違停多次被檢舉，氣得找7名友人痛打拖吊業者洩憤，被依傷害罪判4月徒刑；另外，高雄一名超商女店員上班時偷吃兩顆茶葉蛋，被依業務侵占罪輕判3個月有期徒刑，均可易科罰金。由於兩起案件刑責相差不遠，讓許多網友看完憤憤不停表示，「這是什麼道理？？」

判決指出，劉男2018年4月2日、4月5日兩日因違停被新竹合理拖吊場拖吊3次，懷疑對方刻意針對，氣得找7名友人拿球棒闖入拖吊場，爆打林姓司機還錄影PO網。此案劉男等7人認罪，依傷害罪判劉男4個月徒刑，其他共犯3個月到拘役50日，可易科罰金（12萬元、5萬元），但未和林姓司機和解。

另外，在超商工作的方姓女子2018年7月連續兩次偷吃茶葉蛋被抓到，否認偷竊以「客人反應茶葉蛋太鹹」回應，被店長一狀告上法院。法官認為，方女沒有前科，家境貧寒又另有重大傷病卡，因此減刑輕判，依業務侵占罪判3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

兩案引起網友熱烈討論，「打人還可以易科罰金?」、「快把人打死 只判四個月 剛看一篇店員吃兩顆茶葉蛋就判三個月」、「看新聞播報台灣司法審判新聞時 我都他媽的血壓飆高 想砸電視機了」、「重點是這位女店員的態度，她被抓包還否認，被判刑是剛好而已，勿因惡小而為之」。

▲網友不滿兩起案件判刑的標準。（圖／翻攝臉書）



對此，高雄地院指出，由於方女偷吃茶葉蛋的時間屬於上班時段，依據業務侵占罪可處6月以上，5年以下刑期，得併科3千元以下罰金；法官已考慮案情輕判，若再低於此行度即是「違法判決」，況且方女構成兩次可判3月徒刑之行為，法官未因犯罪次數較多而增加被告的處罰。

對此，有網友指出，傷害罪是告訴乃論，而業務侵占罪並非竊盜罪，會判比較重，且「不得緩刑及易科罰金（一罪一罰），法官只判3個月且可以易科罰金算是法外開恩了」，應該要尊重法官的專業，「照規則走不就是民主法治嗎？動不動就情緒凌駕於規定之上，一個個出張嘴，覺得要怎樣怎樣才對？真的可以超出規則之外的話，那法治就是不存在的」。

▼也有網友認為，要尊重法官的專業。（圖／翻攝臉書）

