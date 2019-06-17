782公斤毒品誤認成419公克輕判　監察院促最高檢提非常上訴

▲782公斤毒品認成419公克輕判2毒販？示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊亞璇／台北報導

有媒體報導去年5月高雄地方法院，法官疑似誤認毒品重量782公斤為419公克因而輕判2毒犯一案，監察院17日發布新聞稿表示，通過監委蔡崇義、高涌誠所提調查報告，函請最高檢察署研議提起非常上訴。

調查報告指出，楊政錦與張慶龍因共同私運純質淨重合計782公斤930.74公克之第四級毒品鹽酸羥亞胺45包進入台灣，高雄地檢署提起公訴，審理後判決楊政錦、張慶龍共同運輸第四級毒品，分處有期徒刑4年及5年10月，檢察官未上訴。

然而，該判決中所記載之本案運輸毒品淨重，竟均僅為「淨重419.28公克，純質淨重301.62公克」，與起訴書及偵審卷證所認定的782餘公斤有極嚴重之落差，之後楊政錦因未上訴而一審判決確定；張慶龍則提起上訴，但經高雄高分院以原審「事實認定及主文之諭知，顯有重大違誤」、「已非判決有誤寫、誤算，或其他類此之顯然錯誤可言，且已嚴重影響全案情節與判決本旨」，撤銷原判決，改判張慶龍有期徒刑11年，最高法院駁回張慶龍上訴而全案判決確定。

蔡崇義表示，本案在楊政錦部分執行時，才發覺主文沒收有誤，可以看出從評議時即以419.28「公克」為基礎，而非實際查扣之毛重1,109「公斤」，此兩者依刑法第57條第8、9款，為量刑尤應注意之事項，以此為基礎之量刑，顯有重大疏失。另高雄地檢署承辦檢察官於收到高雄地院判決書後，未即時發現系爭判決有「主文錯誤」情事而提起上訴，亦有違失。本案因楊政錦及檢察官未上訴而受輕判確定，國家公義受損，雖然高雄地院之後曾於去年4月30日為更正裁定，然而判決「主文」本就無法以誤寫更正，一審逕行更正，仍屬不妥。

監委認為，本案既經審級制度確認高雄地院106年度訴字第362號刑事判決所載之錯誤毒品數量為「誤認」，而非單純之誤寫、誤算，則該判決有關楊政錦之「不當量刑」應如何補救處理，司法機關應參酌司法院釋字第146號解釋意旨，研酌提起非常上訴抑或其他妥適解決方案。

