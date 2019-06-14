吳景欽／郭瑤琪案平反有望？茶葉罐內消失的2萬美金

▲前交通部長郭瑤琪收賄案據傳台灣高檢署「辦理有罪確定案件審查會」檢視後，發現確實有疑，正研擬提起再審或非常上訴。（圖／資料照）

針對郭瑤琪收賄案，據傳台灣高檢署「辦理有罪確定案件審查會」檢視後，發現確實有疑，正研擬提起再審或非常上訴的可行性。關於郭瑤琪案，於有罪判決確定後，事實上，也一直有提起再審，甚至於2017年，當時的檢察總長顏大和也提起過非常上訴，卻都是無疾而終，凸顯目前非常救濟的極高門檻。不過，值得注意的是，一般提起再審，多由被告方提出，則由檢察體系自行檢驗與糾錯，是否是一個比較妥當與可行之路？

在郭瑤琪收賄案裡，原先第一、二審皆判決無罪，孰料在發回更一、二審後，卻逆轉判決有罪，並遭判8年有期徒刑確定。而據以認定有罪的依據，即是來自於證人對具有關鍵性的茶葉罐證據之陳述，惟此供述乃是在調查局不斷提示證物的情況下陳述，不僅前後不一，亦有諸多矛盾，則如此的證詞是在偵查機關的誘導下所為，根本不具有證據能力。但法院竟認為，證人與被告無冤無仇，不至於誣陷，並以監聽譯文中，證人有要被告注意茶葉一事，即來認定罐內必有美金一事，而成為判決被告有罪的最重要證據，此實嚴重違反《刑事訴訟法》第154條第2項，犯罪事實應依證據認定之原則。

既然，此判決在認事用法上有著嚴重瑕疵，自應以非常救濟的手段來糾錯。惟就非常上訴之提起，依《刑事訴訟法》第441條屬檢察總長之權限，當事人僅能向其提出聲請。不過此案所涉及的錯誤，皆屬於事實認定層面，亦與非常上訴之提起，須以適用法令有違誤之前提不符。故針對郭瑤琪案的確定判決，仍以當事人聲請再審為最直接。

只是提起再審，必須有新事實、新證據，而如郭瑤琪案最關鍵者，即是證人供述的前後不一、反反覆覆，但若證人未被以偽證罪起訴且判有罪確定，欲翻轉的機會就微乎其微。只是判決有罪的依據與認定，如郭瑤琪案，可能很粗糙，惟一旦判決確定欲為翻轉，卻必須有鐵證如山的證據，實顯得相當矛盾與諷刺。

相對來說，若能由檢察官為被告利益提起再審，在其擁有公權力與資訊優勢下，成功的機率自然提升。也因此，於2017年，法務部頒布「檢察機關辦理有罪確定案件審查作業要點」，並於高檢署成立「辦理有罪確定案件審查會」，以來為冤罪平反的機制。

而此審查會的組成，有檢察官、法醫、鑑識專家、刑事法學者、律師及退休司法官，且外部委員不得少於二分之一，以避免審查會成為自我掩護的機制。而一旦認定案情有冤屈，就可視具體情況，向檢察總長提出非常上訴的聲請，或由檢察官提起再審。不可諱言的是，由檢察官提起再審，相對於被告，自較能夠取得法官的信服，這除了是證據優勢的原因外，也有來自於檢察官、法官於實質上屬於同溫層的因素在。甚且，要檢方承認自己人有錯，實也不容易。

不過，如此的優點卻也同時隱藏一個問題，即雖然外部委員必須有二分之一，但其產生還是由自己人決定，不大可能有敵性存在。甚且，此辦法並非法律，頂多只是內部規則，並無外部效力，實質的規範效果有限，如若聲請審查的案件涉有上層檢察官參與，在審查會隸屬於檢察體系下，實有很高的道德風險，也易造成有意識的案件挑選。

也因此，對於冤罪平反的機制，除了必須法制化外，關於審查會的委員組成也必須有中立性。又冤罪平反既然在糾正檢察與司法體系的錯誤，就應獨立於此兩者之外，至於其內的成員，也不宜有太多，甚至不應有檢察官、法官在內，才能有效避免道德風險。若真要達到除錯的目的，實也應採取人民參與審理的方式，既可避免人為操縱，更可使司法接受人民的確實監督。

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●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。