韓國瑜突襲只談5分鐘被KO？王金平：哎呀！哈哈哈哈

▲韓國瑜立法院拜會王金平。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜17日赴立法院拜會國民黨團立委，為高雄防疫登革熱爭取經費，而中途「突襲」拜會前立法院長王金平，但卻傳出談了五分鐘韓國瑜就被KO了。對此，王金平中午接受電台訪問回應，「哈哈哈哈，沒有啦！」

王金平表示，韓國瑜不只拜訪他，主要還是為登革熱要向行政院爭取經費的問題來的，還拜會了黨團、拜會很多國民黨籍的委員。

不過，對於韓國瑜突襲，王金平事後表示，「要來看人家，最好都是事先預約好，讓人有個時間上的準備」，但也緩頰可能他一時情急。

這場突然的韓王會，雙方公開談了約20分鐘的登革熱疫情，但是卻有傳出兩人私下僅談了五分鐘，韓國瑜就被KO了，王金平聽聞後笑回，「哈哈哈，哎呀，我怎麼會跟他好像拳鬥一樣KO，哈哈哈哈，沒有啦！」

另外針對退出黨內初選問題，王金平解釋，有參加，才有退選的問題，沒有參加怎麼來的退選？沒有進怎麼退呢？「我是說我不參加初選，不參加初選就是不參加，你參加了才有退。」

是否以副手的方式出來競選，或是有傳出擔任行政院長的打算，王金平表示，假設性問題，沒有辦法回答，也重申立場只考慮選總統，其他的職位沒有列入考量。

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