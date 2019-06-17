「印尼外勞比喜韓兒聰明！」逢甲大學助理教授被起底　曾獲十大傑出青年



▲逢甲大學助理教授何景榮拍片諷韓。（圖／翻攝何景榮臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜15日參加雲林斗六人文公園的總統造勢大會，現場大批韓粉湧進，熱情揮舞國旗，齊聲高喊「庶民選總統、總統選庶民」，但現在網路風傳一段影片，一名男子以印尼語，大酸現任高雄市長韓國瑜，甚至大喊「印尼外勞比喜韓兒聰明多了」，沒想到這名男子身分竟是逢甲大學助理教授何景榮，還曾獲選為第54屆的十大傑出青年。

▲逢甲大學助理教授何景榮拍片諷韓。（圖／翻攝何景榮臉書）

這段1分10秒的影片，畫面中男子胸前掛著韓國瑜Q版人偶，現身雲林造勢會，用一口流利的印尼語，大酸現任高雄市長韓國瑜「首先是他很厲害，能夠用他的屁眼看民眾」，甚至說要向印尼鄉親報告涉嫌貪污的騙子參選總統，還提到「台灣人不要再講什麼印尼外勞笨笨的這種話，自己看看，笨的台灣人更多呢，喜韓兒多的像粉一樣，印尼外勞加油，印尼外勞比喜韓兒聰明多了」。

影片在網路上瘋傳，該影片中男子並非如網路上所傳為外籍移工，而是逢甲大學助理教授何景榮，曾獲選為第54屆的十大傑出青年，當時還和總統蔡英文合影，甚至臉書還有與前總統馬英九的合照。現年41歲的何景榮，母親為印尼人，是東南亞裔新住民第二代，從小在台灣長大。他提到，其實自己對於候選人並無其他意見，只是過去韓國瑜曾阿表對於東亞南國家歧視的言論，完全不能接受，才會想用印尼話來和鄉親解釋。

▲何景榮曾獲十大傑出青年。（圖／翻攝何景榮臉書）

何景榮表示，沒意料到影片會爆紅，才短短一天就有兩千多次分享，底下網友也笑回「戳中笑點，笑到肚皮破」，也有人喊「謝謝你的報導，讓印尼朋友知道真相」。