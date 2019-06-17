自動倉儲廠房消防搶救重點研討　消防局參訪堤維西交通工業

▲台南市消防局第六大隊，配合堤維西交通工業公司，辦理自動倉儲廠房搶救重點研討及實地勘察。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年2月6日桃園市嘉里大榮物流廠房發生火警，除造成廠方嚴重損失，亦導致員工3死1重傷之悲劇，台南市消防局第六大隊，配合堤維西交通工業公司，於6月17日辦理自動倉儲廠房搶救重點研討及實地勘察。

消防局指出，堤維西交通工業股份有限公司成立於1986年，主要從事汽機車車燈及汽車相關零件製造及買賣業務，主攻AM市場，為台灣首屈一指之AM車燈製造商；該廠為有效管理倉儲作業，於台南市台南科技工業園區之廠區，新建南台灣車燈產業規模最大之自動倉儲。

堤維西平時即注重公共安全，積極與轄內消防機關密切配合。因密閉式高架倉儲廠房火警對於消防人員危險度極高，內部散熱排煙不易，高溫灼熱及視線不良、易造成方向迷失及搶救人員熱衰竭。為加強消防人員對於此種建築火警搶救之認知，消防局第六大隊召集所屬各單位主管及教官團成員於本年度6月17日配合堤維西交通工業股份有限公司辦理災害搶救重點研討，其中包含由廠方代表簡介密閉式高架自動倉儲廠房運作機制及自衛消防編組運作情形。

消防局第六大隊大隊長林德興表示，車燈製造業是台南市經濟的重要命脈，若不慎發生意外，影響的層面非常巨大，期透過此次災害研討，除讓消防人員熟悉現場救災環境及強化救援技巧外，也了解並交流員工自衛編組作業，讓廠區人員於災害發生時具備應變能力；期盼在廠方及消防局的合作之下，將災害損失降至最低。