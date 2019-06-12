台南後壁區工廠大火燒6小時　廠房全毀幸無傷亡

▲台南市後壁區嘉苳里下茄苳一處鐵皮工廠發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，幸無人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市後壁區嘉苳里下茄苳一處鐵皮工廠，6月11日深夜11時41分許發生火警，台南市消防局出動大批消防人車前往搶救，由於1000平方公尺大的廠房內堆放太空包塑膠原料，火勢一發不可收拾，消防局調來怪手支援，一直到12日清晨5時40分才撲滅火勢，工廠燒毀，幸無人員傷亡，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局於6月11日深夜11時41分許據報，台南市後壁區嘉苳里下茄苳一處鐵皮建物發生火警，現場為1層RC鋼骨結構鐵皮加蓋，一樓有火煙冒出，119馬上調派第1大隊、後壁消防分隊等14車32人前往搶救。

後壁消防車組到達後回報現場有明火竄出，請派第二梯次支援，119中心再調派柳營、鹽水消防分隊前往支援，經通知業者到場，確認廠區內無人。廠區約1000平方公尺，儲放太空包塑膠原料包300包，造成火勢一發不可收拾，廠房陷入火海，消防人員布多條水線全力搶救外，再增援佳里、西港、安定等分隊4部水庫車支援，並同時布水線防止擴大延燒及通知台南市環保局。

為搶救火勢，業者及消防局調來3部怪手協助，一直到12日清晨5時40分火勢才撲滅，目前進行殘火處理中。起火原因及財物損失由消防局調查中。