他分享33首「時代眼淚」　網友激推：以前把妹必唱張學友的歌

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

網搜小組／綜合報導

經典歌曲不管過了多久，大家總能隨口哼上一小段旋律，一名網友16日在臉書「爆廢公社公開版」PO文分享，「那些年我們聽過的歌」，包含邰正宵《九百九十九朵玫瑰》、小虎隊《青蘋果樂園》等33首歌。許多網友們聽完都忍不住留言感嘆，「老歌聽的是感情，新歌聽的是流行，這就是青春啊」、「明明就不是我的年代，我居然全部都會唱」。

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▲網友半開玩笑地說，聽過這些歌的人應該都已經結婚生子了。圖為吳奇隆大婚，小虎隊合體自拍。（圖／翻攝新浪微博）

原PO分享的歌單包含33首經典歌曲，依序分別如下：

邰正宵《九百九十九朵玫瑰》

小虎隊《青蘋果樂園》

草蜢《失戀陣線聯盟》

ASOS（S.O.S）《十分鐘的戀愛》

陶晶瑩《姊姊妹妹站起來》

范曉萱《你的甜蜜》、《我愛洗澡》

李玟《Di Da Di》、《愛你愛到》

周蕙《話題》、《風鈴》

王菲《天空》、《天使》

李心潔《愛錯》

鄭秀文《出界》

張惠妹《BAD BOY》

蘇慧倫《被動》

徐懷鈺《怪獸》、《愛像一場重感冒》

那英《白天不懂夜的黑》

電影七匹狼主題曲《永遠不回頭》

王傑《忘了你忘了我》

吳奇隆《追風少年》

林志穎《戲夢》

伍思凱《愛與仇》

張學友《吻別》

鄭中基、陳慧琳《製造浪漫》

吳宗憲《窗外》

吳倩蓮《愛上一個人》

中國娃娃《恭喜發財》

劉德華《踢出一個未來》

柯受良、吳宗憲、劉德華《笨小孩》

謝霆鋒《勇者之歌》

▲網友公認張學友的歌是把妹神曲。（圖／記者張一中攝）

文章PO出不到一天，就吸引3327名網友按讚，大家也紛紛留言感嘆，「老歌聽的是感情，新歌聽的是流行，這就是青春啊」、「以前的歌就算不會唱也一定有在哪聽過」、「只有6首不會，好懷念啊」、「我21歲幾乎都聽過，正常嗎？」、「明明就不是我的年代，我居然全部都會唱」。

也有不少網友感嘆，以前把妹必唱張學友的歌，現在這些歌如果去KTV點來唱，基本都變成搞笑、炒熱氣氛用的，「不是說現在的歌不好，只是已經找不回那種感覺」、「聽過這些歌的人，應該都已經結婚生子了吧」、「聽到這些歌都流淚了，滿滿的回憶湧上心頭」。

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