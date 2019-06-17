　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他分享33首「時代眼淚」　網友激推：以前把妹必唱張學友的歌

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

網搜小組／綜合報導

經典歌曲不管過了多久，大家總能隨口哼上一小段旋律，一名網友16日在臉書「爆廢公社公開版」PO文分享，「那些年我們聽過的歌」，包含邰正宵《九百九十九朵玫瑰》、小虎隊《青蘋果樂園》等33首歌。許多網友們聽完都忍不住留言感嘆，「老歌聽的是感情，新歌聽的是流行，這就是青春啊」、「明明就不是我的年代，我居然全部都會唱」。

吳奇隆大婚，小虎隊合體俏皮自拍。（圖／翻攝新浪微博）

請繼續往下閱讀...

▲網友半開玩笑地說，聽過這些歌的人應該都已經結婚生子了。圖為吳奇隆大婚，小虎隊合體自拍。（圖／翻攝新浪微博）

原PO分享的歌單包含33首經典歌曲，依序分別如下：

邰正宵《九百九十九朵玫瑰》
小虎隊《青蘋果樂園》
草蜢《失戀陣線聯盟》
ASOS（S.O.S）《十分鐘的戀愛》
陶晶瑩《姊姊妹妹站起來》
范曉萱《你的甜蜜》、《我愛洗澡》
李玟《Di Da Di》、《愛你愛到》
周蕙《話題》、《風鈴》
王菲《天空》、《天使》
李心潔《愛錯》
鄭秀文《出界》
張惠妹《BAD BOY》
蘇慧倫《被動》
徐懷鈺《怪獸》、《愛像一場重感冒》
那英《白天不懂夜的黑》
電影七匹狼主題曲《永遠不回頭》
王傑《忘了你忘了我》
吳奇隆《追風少年》
林志穎《戲夢》
伍思凱《愛與仇》
張學友《吻別》
鄭中基、陳慧琳《製造浪漫》
吳宗憲《窗外》
吳倩蓮《愛上一個人》
中國娃娃《恭喜發財》
劉德華《踢出一個未來》
柯受良、吳宗憲、劉德華《笨小孩》
謝霆鋒《勇者之歌》

▲▼張學友·經典世界巡迴演唱會2018台北站 慶功。（圖／記者張一中攝）

▲網友公認張學友的歌是把妹神曲。（圖／記者張一中攝）

文章PO出不到一天，就吸引3327名網友按讚，大家也紛紛留言感嘆，「老歌聽的是感情，新歌聽的是流行，這就是青春啊」、「以前的歌就算不會唱也一定有在哪聽過」、「只有6首不會，好懷念啊」、「我21歲幾乎都聽過，正常嗎？」、「明明就不是我的年代，我居然全部都會唱」。

也有不少網友感嘆，以前把妹必唱張學友的歌，現在這些歌如果去KTV點來唱，基本都變成搞笑、炒熱氣氛用的，「不是說現在的歌不好，只是已經找不回那種感覺」、「聽過這些歌的人，應該都已經結婚生子了吧」、「聽到這些歌都流淚了，滿滿的回憶湧上心頭」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

ET快訊
機長誤判燃料不足　4乘客半途被迫「從1981公尺」高空跳機
阿翔明天下午2點攜浩子召開記者會！名單沒謝忻
上山被抓交替！導航突變聲「前方300公尺右轉」轉向真被祂堵路

關鍵字：爆廢公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

幫繳完190萬元房貸媽媽要求遷出　兒傻眼挨告結局大逆轉

交往5年沒收過花她好奇問　男友神回「等妳掛了我再送」掀熱議

無照男「錯過交流道硬切」撞傷人肇逃　一查12年前酒駕賠10萬換緩刑

保全「借車改裝」不想還　告媽級友強行口愛3次…被法官3點打臉

台鐵喊調薪1~2萬留才...半年沒下文　工會揭「新人離職率達3成」

巴拉刈「劇毒」老父差點挖眼！陳吉仲嗆韓國瑜：整個了解再建議

清大退休教授鑽研60年　他推安全無污染「重氫核融合」可發電

他分享33首「時代眼淚」　網友激推：以前把妹必唱張學友的歌

7年級當藥師！「畢業50K起跳」工作單純…他問：當初沒選後悔嗎　秒遭打臉

4國外專家讚賞台灣非洲豬瘟防疫　陳吉仲：農民教育必須長期且持續進行

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

台鐵喊調薪1~2萬留才...半年沒下文　工會揭「新人離職率達3成」

巴拉刈「劇毒」老父差點挖眼！陳吉仲嗆韓國瑜：整個了解再建議

清大退休教授鑽研60年　他推安全無污染「重氫核融合」可發電

他分享33首「時代眼淚」　網友激推：以前把妹必唱張學友的歌

7年級當藥師！「畢業50K起跳」工作單純…他問：當初沒選後悔嗎　秒遭打臉

4國外專家讚賞台灣非洲豬瘟防疫　陳吉仲：農民教育必須長期且持續進行

孫繼正邀潘文忠辯論「若有造謠甘願關3天」　教部：舉報有據

買「聖物」給吊車司機男友…遠距離分手了　貼心妹PO文幾天後神展開

阿公出殯！媳「帶大班女兒畢旅」超強硬　婆婆點頭勸低調...她白目嗆網想巴蕊

樹人醫專申請學雜費調漲　「台學費高居全球14」教團籲：高教公共化

許維恩秀美背…微轉身露「邪惡視角」網尖叫：真的沒穿！

少時生病了！蒂芬妮、秀英也患心病…　15天前認：接受治療

中職／蝴蝶球投手蔡易廷捲土重來　縮小擺臂及動作

獨／三溫暖槍手近照曝光！醉後抓狂爆頭殺人　清醒好後悔

英特爾出手挺華為？　聯手高通「秘密遊說」美國政府

3款超人氣鹹食推薦！Lawry’s「英式皇家海鮮盤」回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中

西班牙牽手華為推首個商用5G網路　覆蓋15個城市

紫外線如何防？做好這5招防曬美白大法　夏天曬黑再也沒聽過

《浪人情歌》歷久彌新！　伍佰找回25年導演「推新作」

阿翔老婆PO「心碎原諒文」5小時後　閨蜜謝忻說話了！

生活熱門新聞

極品健身妹被神出！老司機暴動：..

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換..

辦623…館長被陸封台　血虧破..

常買的肉攤沒開！她換一間遭老闆..

一張圖看一周天氣！下波變天時間..

吳念真PO蟲照　防檢局神回

長髮女「滿身血」倒車格　她走近..

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

打工請假照露餡　網笑慘洗版：也..

窗戶「密集蟲卵」怕爆　網貼對照..

鋒面周日起南移北部！吳德榮：降..

林口站夜哨巡9哨點　她到男廁嚇..

美女醫又懷孕了！　「孩子爹」身..

7歲孫買雞蛋全破　外婆臉鐵青知..

更多熱門

相關新聞

7歲弟硬要坐海盜船！6秒五官全失控讓網笑翻

人真的不能亂逞強！網友陳俊明在臉書社團「爆廢公社」PO出和女友、女友表弟到遊樂園玩海盜船的影片，看著本來信誓旦旦、勇敢的7歲弟弟表情從堅毅變成母湯，瞬間讓網友全都笑翻。

回收車載「超夯生財寶箱」他驚呆

家中驚見「6腳小黑蠕蟲」扭屁股　網竟讚翻

妹子「邪惡刀法切芒果」超害羞！

月子中心早餐現「趕時間組合」網戰翻！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

辦623…館長被陸封台　血虧破億

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面