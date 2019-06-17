沒人找她玩樂！她發現傷心的事實　「過度自律」是關係維繫的敵人

▲職場示意圖。（圖／CFP）



【人生，不是來吃苦的！饒過自己，也放過別人吧！】

文／洪雪珍

「這個事實，很令人傷心…｣

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水晶是一家知名企業的高階主管，今年有一個全新的人生體悟，不大不小，強度剛好把她「震醒｣。

這種人一點都不好玩

元月時，她的藝術家朋友喜獲麟兒，水晶去道賀，並且沾光似地補上一句：

「跟我一樣，都是魔羯座吔~｣

「那，可不好。｣

咦？什麼意思？原來藝術家擔心，孩子長大之後，跟水晶一樣，不懂得放鬆、不懂得玩樂、不懂得享受，把人生過得無聊至極！

水晶愣住，沒有想到在藝術家眼裡，自己是這樣的人！一直以來，她和藝術家合作無間，作品有口皆碑，難道過程中，藝術家對她有所不滿，卻未曾讓她知道？藝術家回答：

「在工作上，你是最好的合作夥伴，高度自律、追求完美，100%可以信賴。｣

沒人找她玩樂

既然如此，嬰兒長大之後，像水晶這樣的性格與習慣，事業一定成功，不是所有父母盼望的成龍成鳳嗎？藝術家說，不，不，不，工作只是人生的一部分，還有其他需要平衡，比如家庭、朋友、玩樂、美食、旅遊、運動…講到這兒，藝術家反問水晶：

「你有注意到嗎？我從來沒有在工作之外，找你一起出去吃喝玩樂？｣

是啊！藝術家很會呼朋引伴，大家一起出門找樂子，露營、泡湯、騎單車…但是從未找過她。為什麼獨獨水晶被遺漏在名單之外？藝術家的解釋更離譜了！

「你太自律、太完美，誰跟你在一起，都會不自在，怎麼會找你出去玩？｣

這段對話，一開始讓水晶莫名其妙到極點。因為從讀書到工作，高度自律的她，是大家爭著要組成團隊或共事的第一人選，百分之百可以被信賴，不會在最後一刻出各種令人抓狂的意外，而且一定盡其所能把事情做到無可挑剔。

不過夜深人靜時，水晶回想來時路，捫心自問，藝術家的話不無事實。她跟大家的關係都不錯，但也稱不上親密，像油與水，無法融合，在工作以外的私生活很少有交集。水晶事業有成，交遊廣闊，一直以為相交滿天下，現在才知道：

「原來，我始終孑然一生。｣

三種特質

水晶明年邁入50歲大關，站在人生中點，往回看前半生，她是成功的，高度自律是關鍵因素；往前看後半輩子，工作的占比降低，和家人的關係日益重要，假使再維持先前的自律水準，恐怕就過度了。現在她知道，過度自律是關係維繫的敵人，別人不想走近她身邊，她也走不進別人的心裡。

為什麼高度自律的人沒法贏得人際關係？主要原因是因為他們是不容易快樂的一群人。以色列心理學家利亞德法在＜心理科學最新指南＞發表研究論文，指出這一類人有以下三種心理狀態：

1.壓抑喜悅

高度自律的人習慣性壓抑強烈的情緒，比如取得好成績時，別人歡欣鼓舞，他們卻是冷淡取代喜悅。

2.內心不滿

高度自律的人為了達到好成績，付出龐大犧牲、克服各種困難，可是由於他們做事太靠譜，以致艱辛的過程會被大家忽略，覺得一切都是理所當然，導致他們心生不滿。

3.滿懷後悔

當別人在玩樂時，這些人都在努力，錯過很多有趣的事物，遺憾不少，難以滿意自己的人生。

追求自律，還是追求痛苦？

既然「不快樂｣，人為什麼要追求自律？

因為他們很少活在當下，都在追求未來，滿腦子想的盡是現在受點苦，將來就不吃苦；現在沒想的福，將來會加倍享回來。

自律一開始是興奮的，後來到痛苦期，像是冬天清晨離開被窩，令人痛苦不堪。可是一旦在痛苦期徘徊太久，不自覺地會把痛苦當作自律，變成「自苦｣，進而「自虐｣。結果，自律變成人生目的，而自苦成了人生的主旋律。假使沒有一點點苦味，還會感到不自在，責怪自己不夠盡力而為。

有的人在自律過程中，發起狠，六親不認，無意中把別人排除在生活圈之外。就算自律成功，除了感動自己外，和世界卻是漸行漸遠，越來越孤單。

再來，他們不饒過自己，也不放過別人，會用相同標準要求別人，別人跟他們相處，不由得就會自我懷疑、否定自己，等於拿鞭子抽打自己。如果不是職場上非得共事不可，誰要活在羞恥感、罪惡感中？當然是敬而遠之。

不信的話，不妨環顧一下周遭，高度自律、事業有成的人，個性都有些緊繃，在與人互動上，難免關係緊張，有些隔閡與或淡漠；相反的，能夠與人維持親密關係，多半是自律性不高、事業發展普通的人，因為他們輕鬆與快樂。

偶爾放縱一下

可是人到中年，重心逐漸自工作移轉至關係，該是時候卸下盔甲，偶爾稍稍放縱一下，增加一些人味、平添一些溫度，帶來一些人氣，讓別人在零壓力之下，願意主動接近，建立關係。所以自律不妨打個八折，以下有三個建議：

1. 放大刻度

也就是降低標準，像是自我要求過午不食，可是半夜經常餓到睡不著，不妨降低標準，改成晚上還是吃一些，多吃蛋白質與蔬菜，少吃碳水化合物。

2. 換個角度

也就是改個觀念，像是以前絕對不賴床，現在有點年紀，不宜立刻起床，就賴一下吧！按摩手腳或前後滾一下，有如孩子一樣，把床當作一個好玩的地方。

3.提高容錯率

接受自己偶爾沒達標，像是過去不論晴雨，每天晨間跑步五公里，現在下雨天不跑了，改成在家裡做伸展操，讓別人知道你也有發懶的不良紀錄，和他們是同一國。

過度自律的人，給人印象是聖人，高高在上，有無形壓力，不容易親近。因此人到中年，工作比重降低，關係比重升高，不妨自律少一點，輕鬆多一點，關係就親密一點，很奇妙吧？



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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