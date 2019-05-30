請2年育嬰假、不進公司開會...她卻升官又加薪！實力強就能享特權

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



【實力強的人，永遠有特權可享】

文／洪雪珍

Maggie現在42歲，兩年前已經爬升至國內大藥廠的研發大主管，掌控藥品的動物試驗，年薪可想而知的高。有一次Maggie被派往中國大陸，和一家外商洽談合作細節，預定隔天搭機回台北，清晨睡意正酣，床邊電話響起…

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其他員工的犧牲，只為了成全她

瞄了一下時鐘，才凌晨五點，前一天和Maggie談判的外商公司總經理已經到達她下榻的飯店，邀請共進早餐，開出三倍年薪挖角，沒想到Maggie不為所動，倒不是對前東家死心塌地一往情深，而是不願意在上海工作，理由是—

「霧霾太重！我不想為工作付出健康的代價。」

哪裡知道，對方總經理竟然還不放棄，甚至進一步開出一個史無前例的條件，讓她在台北家裡上班，透過網路遙控中國大陸公司的研發單位，用電腦上的圖表變化掌控中國大陸同事的工作成效，開會時用視訊，必要時才飛到上海做出關鍵性的決定。

為了配合Msggie不想在中國大陸工作，公司做了天翻地覆的改變，不論在人員配置或工作流程都翻上一百八十度，在30天內演出一場要耗費3年才能完成的組織改造，中國大陸的「一般員工」必須遵守新的制度與規定，改變工作習慣與模式。當然，結果是天怒人怨，其中一位同事敲開總經理大門，表達嚴重抗議，直接挑明要調單位！絕的是，總經理不以為忤，只淡淡回了一句：

「目前，沒有其他單位有空缺，合適你調動！」言之下意，不爽嗎？可以選擇走路喔…

「憑什麼寧願犧牲多數員工的權益，要去遷就一名員工做改變？」這位中國大陸員工也是槓子頭，非要總經理說明理由才肯罷休。

「憑她可以幫我們在亞洲順利上市，創造市值！」總經理直言不諱，還反問：「你覺得你有這個本事嗎？」

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



普通員工好找，關鍵人才稀有

既然是制度或規定，就很難人人適用，難免有人會覺得這個規定不人性、那個規定不合理，並認為制度僵固、老闆在管理上不知變通，卻可能沒有想到，那是因為自己的能力普通所致，這些制度與規定是為「一般員工」所設計，目的在於一視同仁，方便管理，而老闆不知變通是因為這些人不值得破例。

相反的，在公司裡，總有一兩個人是特例，永遠是「例外管理」，不在制度與規定的名單內，享有令人欣羨的特權！這樣的人不一定是位高權重的高階主管，但一定不出以下這兩類，第一類是掌握關鍵技術或客戶，像Maggie屬於這類人才；第二類是實力堅強，拿得出績效數字，業務主管歸類於此。以上這兩類人，有一個共同特色，他們都站在同一個位置，決定公司存亡的關鍵性位置。

Maggie不是單一特例，她的學妹Rose也一樣公司在中國大陸，人在台北家裡上班。Rose是醫師背景，畢業後未從醫，而是到藥廠從事研發，這樣的生醫背景在亞洲屬於稀有人才，早早就被外商挖角至中國大陸工作，付予高薪，給予重用，後來做到研發大主管。

3年前回到台北結婚組織家庭，生下寶貝兒子之後，Rose請2年育嬰假留在台北，期滿後她捨不得拋夫棄子再回中國大陸任職，於是提出辭呈，理由如下：

「我不想為了工作，而錯過孩子的童年，也不想犧牲一生的幸福。」

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



沒有特權，誰要努力？

經這麼一說，總公司不僅留任她，同意她在台北家裡上班，還擴大她的管理權限，整個東亞地區歸她管，包括韓國與日本。也就是說，Rose在請育嬰假2年之後，不到中國大陸赴任，留在台北，結果卻是升了官、加了薪！這樣的結果，和一般員工追求的公平正義完全相反，Rose憑的是什麼？

「我請育嬰假的這兩年，老外發現我挺好用的，挺有價值的，於是我要什麼都願意埋單認帳。」

那個期間，部門成效大幅降低，也找不到合適人才可以接手，遇到難題仍要請Rose「垂簾聽政」，提供正確的判斷與決定，所以總公司不得不接受她的工作條件，而在中國大陸與東亞國家的同事也要習慣這位「在家工作的媽媽主管」，可能穿著圍裙在skype，或是視訊會議時，暼見Rose的桌邊堆滿一疊童書等「低專業形象」。

這種特權人士，不要說長大後在職場會經常碰到，即使小時候在學校念書時，他們老早就存在。

兒子念小學時，有一位家長特別愛抱怨，不外乎是老師偏心哪一位同學，冷落其他同學；或是對哪位同學給予特權，而其他同學都要按照規定走。而，被點名受寵的同學，不是第一名、班長，就是模範生。這位家長揚言要連署其他家長，向校方反映，用集體的力量促使老師改善。實在是抱怨太多次，有一次我便問兒子是不是有這個情形，兒子毫不在意的說：

「如果沒有特權，誰要認真念書或乖乖聽話？特權就是獎賞啊，我也很想要！」

▲職場示意圖。（圖／視覺中國）



抱怨，不過是洩了底…

連12歲的孩子都懂得，有糖吃的孩子是靠實力本事，讓老師心甘情願自動的將糖奉上，從來不必靠吵鬧得到糖！就老師而言，這就是獎懲管理，成績普通的「一般學生」遵守規定，否則開罰；成績頂尖的「好學生」可以獲得獎賞，享受特權。

學校是這樣，職場也是這樣。公司設立的目的是生存與獲利，不是追求公平正義，沒有一家公司設的制度不開後門，立的規定不開漏洞。如果為此抱怨，只是讓這個世界知道一個事實，你是「一般員工」，不是「關鍵性人才」。

到了哪一天不再抱怨，就表示已經榮登特權人士，出頭天了，脫離一般員工的圈圈，在此預先道聲「恭喜」！假設這一天不會來到，也要懂得閉上抱怨的嘴，否則老闆絕對犧牲你這個「小我」，完成關鍵性人才的「大我」。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等





