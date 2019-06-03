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突然就沒再聯絡了？朋友不必交一輩子，曾經好過就值得了

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▲閨密，閨蜜，女朋友，女生朋友，好朋友，姊妹，室友。（圖／pixabay）

▲朋友示意圖。（圖／pixabay）


【朋友不必交一輩子，曾經好過就值得了】

文／洪雪珍

曾經，有多少歡樂的時刻，我們都以為當下就是永恆，就是一輩子。

請繼續往下閱讀...

小時候被爸媽擁在懷裡，聽著他們的心跳，感受他們的體溫，我們以為這一刻會一直下去，直到在天荒地老，在岸邊佇立成化石，任由海潮拍打沖刷；

到了青春年華，愛上一個人，我們以為從此會相愛一輩子，牽手到老，海枯石爛，此情永不渝；

年少時期，交了知心好友，我們以為再也片刻不分離，山水作證，天地為鑒，當一輩子好朋友…

走過歲月之後，也就明白了，在曾經的下一刻，彼此已經錯身而過，漸行漸遠。我們的相遇，是為了後來的分離留下美好見證，擁有一個在雙方生命裡的記憶。

▲友誼,朋友。（圖／翻攝PEXELS）

▲朋友示意圖。（圖／pixabay）


我們一起在時間之河相遇

所有的相遇，都像一條緩緩的小河，在時間的流動裡，我是漂流的水草，你是河中的石頭，我遇見你，停留一下，向左向右轉了幾個半圈，然後一個水勢，我就漂走，也遠了。因此，分離是為了前進，縱然心中有感傷、腳步有遲疑，仍然要一步一步走向未來。不論是親情、愛情或友情，分離是生命歷程的必然，沒有誰對誰錯，一切都是天時地利人和，也就不必執著，更不必為此感到受傷或氣堵。

人與人之間，自始至終談不上一輩子這樣的天長地久，從來就是半輩子不到就嘠然而止，但是也夠了，畢竟曾經擁有過，這就很好。尤其朋友，最容易像回沖過的茶，喝著喝著，淡了，杯子一擱，人起身走了。既是莫可奈何，也勉強不了，因為人生際遇不同，做的工作不一樣、處的朋友圈各異、關心的事務有別，能夠談得來的話題不多，慢慢地不相往來，是再自然不過。

所以在我們的心底，一直會放著一些朋友。可是令人難過的是，在這些朋友當中，總有一兩個人，每每想起來，一陣隱隱刺痛，原來生死相交，後來絕裂，再也不見面。

怎麼絕裂的，到現在都想不通，當時對方究竟是在生什麼氣？為什麼氣到如此狠心、不理不睬？因此也就很想知道，他對於過去那段情誼，究竟珍惜否？可是這些問題始終得不到回應，沒有答案，給自己留下懊惱、惋惜、遺憾，甚至不甘心。唯一明白的，是再也沒有這個朋友，就此分道揚鑣、天涯陌路…

▲兄弟,朋友,團隊合作。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲朋友示意圖。（圖／pixabay）


分開的理由，至今未想通

光宇52歲離開職場，除了接專案營生之外，聽著內心的鼓聲，捲起袖子，在他家這片社區發起都更運動，非常投入。因著信念，也是鄰居的小學同學阿榮加入行列，兩人做伴，更是做得風風火火。理念相同、精神契合，比起小時候感情更深，彼此都很認定這個朋友，不只交定了，還要交一輩子。

但是光宇的性格溫和，做事傾向人和為貴，、事緩則圓；阿榮不一樣，性格剛烈。有一天為了一張廣告傳單各執己見，文案是光宇寫的，阿榮不認同，堅持要走激進路線，才有可能立竿見影，讓建商拿出最大誠意。

兩人過去說好了，遇到意見不同，由光宇做主，以前阿榮會讓步，也不知怎的，這次阿榮一步也不退，直到凌晨三點還在發line要光宇撤掉廣告傳單，重新製作，務必立場鮮明、訴求激進，否則這場都更永遠落在空口說白話、沒有付諸實踐的一天。而光宇期期以為不可，他擔心呷緊弄破碗，把建商逼急了，萬一喊退的話，將前功盡棄。

隔天，一切都變了。

光宇在發傳單的時候，看見阿榮迎面走過來，舉起手打招呼，阿榮卻別過頭當作沒見到，從他身邊走過。以後每一次，阿榮都當光宇是路人甲，未再理睬過。當鄰居看到光宇單槍匹馬在做事時，都會問到阿榮，還說：「你們感情真好…」，光宇都支吾以對，不知道該說什麼才好。

就這樣，一張廣告傳單，兩個好友絕裂了。

只是小事，很容易溝通，講一講就煙消雲散，不是嗎？更何況五十多歲的大人，像小孩般賭氣，有點好笑，是吧？可是很多人都有類似的情況，為了一件雞毛蒜皮小事或一個莫名其妙的理由，丟掉一個好朋友。這樣失去好友，還有個線頭可循，不少情況是連個原因都找不到，對方就完全封鎖你，讓人丈二金剛摸不著腦袋，不知道發生什麼事，更不知從何講起。

▲▼閨蜜,好朋友,知己。（圖／示意圖／pixabay）

▲朋友示意圖。（圖／pixabay）


就當作跳了一場土風舞

人到中年，朋友越來越少，顯然必須學習一樣功課，友誼的褪色是每個人都會經歷的。一般人對於友情這種東西，態度上順其自然就好，不太勉強，能合則合，不能合也沒關係，隨風而去。但是對於曾經是好友，後來形同陌路，留給人的是背叛與傷害，必須花點時間一步一步走過，從不解，到生氣，再到淡淡的惆悵。

還記得小時候跳土風舞嗎？跟每個舞伴牽一下手、踢幾下腳，在一個音樂鼓點響起時，鬆開對方的手，換到下一個舞伴，輕捏他的手，再度翩翩起舞。每個人在前進的路上，不斷成長與改變，價值觀、身分角色不停轉換，將會持續遇到與自己更相似、更相合的人，交了新朋友，慢慢地會忽略掉需要費力維持的舊關係、老朋友。所以在友誼世界裡，結束是一件經常發生的事。

友情，是一個特定時空的聯結。在時空的輪替，開始，結束。過程中有些重要的時刻一起經歷，開懷大笑或崩潰大哭，這些都將收藏在記憶匣裡，這就值得了。物換星移，人生無常，友情也是如此。

人走了，記憶依稀，美好未曾消逝。因此記得，在告別友誼時，來一個優雅莊重的儀式，送走這位朋友，但是不留惡言惡語，不破壞曾經為對方留下的美好。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

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關鍵字：洪雪珍,職場,朋友,友情

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