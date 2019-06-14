2019加盟展懶人包／25萬以下微型創業升溫、新型態滷味榮登人氣王

▲2019台北國際連鎖加盟暨創業展於6月13日至6月16日台北世貿一館展出。(圖／記者廖明慧攝，以下同）

消費中心／綜合報導

2019台北國際連鎖加盟暨創業大展夏季展於6月13日至6月16日於台北世貿一館展出，連鎖餐飲、人氣美食、手搖茶飲、創業顧問、無人商店熱鬧參展，多元豐富的商機吸引民眾前往參觀了解。根據主計部調查，106年工業及服務業受僱員工全年總薪資（含經常性與獎金等非經常性薪資）中位數為47.0萬元，其中25-29歲中位數年薪更落在44.8萬元，長年「薪情不好」促使上班族另尋出路，創業就是一個逆轉人生的機會。

中位數的意思是將資料從小到大排序後，最中間的那個數字，比起平均薪資（106年為60萬）更貼近大部分上班族的真實薪資。「25-29歲適婚年齡一年才44.8萬，也難怪不敢結婚生小孩」，許多長輩感嘆這年頭與過去不同，經濟成長趨緩，企業成長有限，相對的升遷機會也變少，不像四十年前只要努力就能獲得升遷加薪。





▲薪情差！106年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果（含經常性與獎金等非經常性薪資），中位數僅47.0萬元。(圖／翻攝自主計處）

悶經濟下想創造豐盛人生，「創業」成為上班族逆轉窮忙的好機會，而且非有錢人專利，即便沒有富爸爸也能圓夢。觀察世貿一館加盟展可發現，加盟金不到25萬的餐飲品牌越來越多，不僅比創意、拚口味，還主打一人開店、低人事成本、高毛利、成本回收快，若於加盟展簽約還可得到數萬元不等的優惠，各攤位詢問度都相當踴躍，受訪民眾林先生說：「之前有想過加盟飲料店，但大概要準備200萬，加上每月固定開銷大，包括薪資、店租、水電費等，獨資創業的話門檻有點高。所以現在鎖定低加盟金，不必合夥就能開店的品牌。」

盤點25萬以下加盟金的品牌，以創意小吃攤商最受青睞，例如榴槤王、地瓜球、沙威瑪、火焰骰子牛、炸芋丸等。

【榴槤王】

台灣是水果王國，香蕉、鳳梨、草莓、芒果都很受歡迎，不過民眾的嘴也很挑，很快地大家也都吃膩了，台灣人喜歡嚐鮮，在琳瑯滿目的小吃中想要殺出重圍，豐富口感和創意搭配是一定要的。「榴槤王」就是一個極具創意的攤商，推出兩種從未見過的「榴槤流沙球」與「榴槤冰麻糬」，兩種商品口感截然不同，一冰一熱滿足大人與小孩的挑惕味蕾，榴槤控更是失控尖叫狂問哪裡買得到。品牌大膽採用榴槤做為餡料，搭配流沙、麻糬等流行元素，話題性十足，上市後必能吸引部落客爭相打卡。

▲攤車設計採用自動化設備，包括取票機、叫號機，省下人事費用，實現一人顧攤高毛利的目標。（圖／TK票王提供）

▲大膽採用榴槤做為餡料，搭配流沙、麻糬等流行元素，話題性十足，展場詢問度極高。



【月見山沙威瑪】

雖然沙威瑪非台灣傳統小吃，但記憶中它的夜市歷史也超過三十年，配方經在地化後，漸漸形成另一種台灣味。月見山沙威瑪即主打「屬於台灣真正的沙威瑪」，是你我成長路上都會有的美味記憶，家附近的街上，或是各大觀光夜市，必定都會有沙威瑪的蹤跡。

【搖滾地瓜球】

一顆顆金黃彈牙的QQ地瓜球可說是大人小孩通殺，不分年齡性別都是忠實粉絲，香甜地瓜滋味自然，QQ咬勁每一口都療癒。地瓜球是台灣原創手工美食，也是夜市代表性攤商。

【火焰骰子牛】

牛肉是許多肉食主義者的心頭好，燒烤則是夜市最飄香的小吃，火焰骰子牛就是兩者兼具的特色的美食。嘴饞想吃牛肉但不想生炭火？夜市火焰骰子牛是許多人解饞的選擇。

【芋包芋】

剛炸起來的芋頭丸圓滾滾香噴噴，一口咬下既酥脆又爆漿，綿密鮮甜的芋泥搭配鹹香蛋黃，香醇的古早味一口接一口超涮嘴。

觀察2019加盟展，不僅小額創業比例增加，「滷味」品牌大玩創意，受到消費者喜愛。滷味是屬於台灣人的傳統，甘甜、鹹香、嗆辣層次豐富，吃法更是多元，乾濕冷熱都有，最重要的事料豐味美，青菜、肉類、麵類應有盡有，當作正餐、點心或宵夜都很合適。OL想補充纖維，到滷味攤點幾分青菜就是健康的一餐，想吃飽又怕胖？青菜搭配腱子肉營養滿分，天氣熱食慾不振想來點重口味？麻辣、蒜香讓你食指大動。

雖然滷味品牌非25萬以下加盟金，但詢問度破表，堪稱展場人氣王。其中「潮味決」光是滷味的口味就多達六種，湯鍋、乾滷都有，主打「四湯二乾，總有一味和你的胃」。菜名也超有原創性，例如「麻辣當招牌」、「豚骨味最鮮」、「藥膳是經典」、「麻油遇薑黃」、「麻辣小心乾」、「蒜香小心乾」，其中「麻油遇薑黃」採用百年老店冷壓麻油製作，吃好又吃捕，狂受女性歡迎。「麻辣小心乾」則是乾鍋滷味，使用大紅袍花椒等香料，還有五種辣度可供選擇，一年四季都是開胃聖品。

▲潮味決與老先覺為相關企業，雖然非25萬以下加盟金，但詢問度破表，堪稱展場人氣王。

▲潮味決不只口味新潮，店面設計充滿了文青風，乾淨明亮的空間讓吃滷味也能很時尚，被網友譽為滷味界潮牌。

對於初次創業的人來說，加盟是個不錯的選擇，設備、裝潢、地點評估一次到位，原物料和製作流程都有完善的教育訓練，在這個搶快的年代，時間就是金錢，比別人先準備好，就能比別人快搶到生意。

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