嬤剛下葬！託夢抱怨在異鄉　孫挖墳驚見「埋錯人」怒報案

記者王麗琴/綜合報導

你相信人死後,真的能託夢給親人嗎?肯亞有2位老人在上(5)月去世,因為醫院搞錯了身分,使得不知情的家屬領錯遺體下葬。沒想到其中一名死者的孫子,報案請求重新調查,原因是他日前夢到祖母託夢,抱怨為何要將她安葬在異鄉,於是向法院申請調查,才揭穿醫院的烏龍事件。

據《standardmedia》報導,事件發生在Rarieda的Lwak Mission醫院,100歲老婦利奥尼達(Leonidah Ogango)與海利達(Helida Awuor),2人在5月10日去世,由於遺體放在同一處停屍間,當家屬領取遺體準備下葬時,醫院竟因為管理疏失,把2人的身分搞錯,導致利奥尼達和海利達分別被不知情的家屬領回下葬。利奥尼達原本要葬在邦多縣(Bondo),卻被海利達家人在5月25日,下葬在拉里達地區(Rarieda);而海利達則在6月1日被誤葬在邦多縣。

