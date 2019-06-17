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嬤剛下葬！託夢抱怨在異鄉　孫挖墳驚見「埋錯人」怒報案

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▲▼屍體、遺體、殺人、行兇、殺害、太平間、停屍間。（圖／達志影像／美聯社）

▲因醫院的烏龍疏失，導致家屬領錯遺體下葬。示意圖，非新聞事件當事者。（圖／達志影像／美聯社）

記者王麗琴／綜合報導

你相信人死後，真的能託夢給親人嗎？肯亞有2位老人在上（5）月去世，因為醫院搞錯了身分，使得不知情的家屬領錯遺體下葬。沒想到其中一名死者的孫子，報案請求重新調查，原因是他日前夢到祖母託夢，抱怨為何要將她安葬在異鄉，於是向法院申請調查，才揭穿醫院的烏龍事件。

據《standardmedia》報導，事件發生在Rarieda的Lwak Mission醫院，100歲老婦利奥尼達（Leonidah Ogango）與海利達（Helida Awuor），2人在5月10日去世，由於遺體放在同一處停屍間，當家屬領取遺體準備下葬時，醫院竟因為管理疏失，把2人的身分搞錯，導致利奥尼達和海利達分別被不知情的家屬領回下葬。利奥尼達原本要葬在邦多縣（Bondo），卻被海利達家人在5月25日，下葬在拉里達地區（Rarieda）；而海利達則在6月1日被誤葬在邦多縣。

詭異的是，這起葬錯遺體的烏龍事件之所以被揭發，是因為利奥尼達的孫子向法院申請重新調查。據利奥尼達孫子表示，在他祖母下葬後的某一天晚上，祖母氣沖沖的託夢給他，抱怨為什麼要將她葬在異地，讓她無法落葉歸根好好安息，這讓他嚇得醒了過來，直覺事有蹊蹺，於是報案請求法院重新調查。

15日法院下令將2人的墳墓開挖，而為了避免引起民眾的注意，選擇在晚上進行，果然挖開後發現屍體真的被搞錯。而這2名死者的屍體被挖出後，即被送往醫院太平間，經再次確認身分後，歷經4個小時重葬在自己的墓地安息。

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關鍵字：肯亞,standardmedia,利奥尼達,Leonidah Ogango

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