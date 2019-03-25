全球教師獎3千萬得主出爐　肯亞師捐8成薪水助學生脫貧

▲塔比奇（Peter Tabichi）憑著對學生的奉獻與熱情而獲得了全球教師獎和100萬元美金。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

全球教師獎（Global Teacher Prize）頒獎典禮上周六於杜拜舉行，該獎主旨在於強調教育工作者的重要性，承認老師對於學生乃至於社會的影響力。今年的得獎主是一位在肯亞中學任教的數理老師塔比奇（Peter Tabichi），他憑著對學生的奉獻與熱情而獲獎，並且獲得了100萬元美金（約新台幣3000萬元）。

塔比奇在普瓦尼村（Pwani village）的克里寇混和日間中級學校（Keriko Mixed Day Secondary School）任教，該學校位於半乾旱地區，生活非常艱難。其中95％的學生來自於貧困家庭，近三分之一為孤兒或單親家庭，學生問題非常嚴重。

創辦全球教師獎的瓦爾基基金會（Varkey Foundation）表示，塔比奇將80％的教學工資用於當地社區項目，包括教育，可持續農業和和平建設。雖然學校只有一台電腦可使用，他的課程中的80％仍使用資訊及通訊科技（ICT）教導學生，幫助學生繼續學習，同時還開辦了一個人才培養俱樂部，培養學生科學與工程的研究。

據美聯社報導，塔比奇對於得到全球教師獎的殊榮表示不敢相信，「我感覺好極了，很高興成為世界上最好的老師之一，成為世界上最好的老師」，並且將會把得到的100萬美元獎金用來改善學校環境並餵飽窮苦人家。

肯亞總統肯亞塔（Uhuru Kenyatta）透過影片祝賀塔比奇獲獎，並表示他的故事證明非洲是一個年輕且充滿才能的大陸。

全球教師獎旨在提升教師的專業形象，他們的才能與貢獻不能被隱沒，透過大會把影響傳播到全世界。

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▲塔比奇用自身的力量來改變雄生的教學環境與學習態度。（影／Global Teacher Prize YouTube）