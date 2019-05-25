肯亞首都淨川驚見14具屍體　包括8名嬰兒、1男童脖子有勒痕

▲肯亞首都奈洛比。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

肯亞首都奈洛比（Nairobi）近期正在清理市內遭到垃圾堵塞的河流，卻意外發現14具屍體，其中大部分都是年幼的兒童甚至是嬰兒，當地政府立刻著手調查死者身份，並持續搜索是否還有其他屍體沉沒在河中。

根據《法新社》報導，清潔人員日前在奈洛比河裡發現一個裝有雙胞胎嬰兒屍體的塑膠袋後，24日又再度發現一名8歲男童的屍體，而且男童的脖子有明顯勒痕，疑似遭到殺害後棄屍。政府發言人雅各（Elkana Jacob）表示，這是今年初淨川活動施行以來發現的第14具屍體，其中包括了8名嬰兒、1名男童，以及5名成年人。

奈洛比郡郡長索科（Mike Sonko）在記者會中指出，淨川活動是改善市區環境的大工程，清潔人員幾乎全天候地工作，一旦河川變得乾淨，就不會有人在不被發現的情況下丟棄東西到河中，然而從河中發現的屍體數量驚人，已經要求警方介入調查這些案件背後的主使者是誰。

當地環境保護團體Komb Green Solutions主席奧金達（Fredrick Okinda）透露，墮胎在肯亞是非法的，除非孕婦的生命處在危險之中，不過有些醫院仍然會為年輕女性進行墮胎手術，最後這些嬰兒屍體可能就因此被丟棄到河中。奧金達強調，這裡是貧民區，所以這樣的事件並不意外，為了取回奈洛比河原有的光彩，組織已經準備好面對任何挑戰。