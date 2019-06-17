苦讀2年「文憑慘變廢紙」！她怒告英大學詐欺　獲賠243萬

▲若你的文憑宛如廢紙，你是否會氣得討公道呢？（圖／路透社／示意圖）



實習記者陳妙津／綜合報導

香港女子黃博（Pok Wong）在英國安格里亞魯斯金大學就讀2年後，以「一等優異」成績畢業，但過程中卻發現學校有諸多缺點，如老師經常遲到早退、時常要求學生「自習」等，畢業後找工作時又面臨碰壁慘況，讓她感到被學校欺騙，憤而怒告，近日與學校達成和解，並獲得6.1萬英鎊和解費（約243萬元新台幣）。

據BBC報導，30歲的黃博於2013年畢業於英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University），她曾在該校修了2年制的國際商務管理學位，並最終以優異成績畢業。不過黃博卻在2011年發現，課程與當初學校所廣告的截然不同，老師經常遲到早退，還會要求學生們「自習」，導致她拿到的學位根本是「米老鼠學位」，該詞意指大學把關不嚴謹，製造出許多與市場脫節的學士。

Lady Gets £61k After Suing Her Uk University Over A Degree That Hasn’t Helped Her.



Pok Wong, a 30-year-old graduate from Anglia Ruskin University (ARU), U.K, has won a £61K payout from the university after claiming her first-class degree hasn't got her a job. pic.twitter.com/pzCbfiOvSN — Viral Trendz (@TheViralTrendz) 2019年6月3日

黃博指出，一開始在學校招生簡章上看到寫著「優質教育」、「良好就業前途」等，但實際進入就讀後，卻發現根本不是這麼一回事，而且畢業後還找不到工作，令她深感受到學校欺騙，憤而怒告，還特地至英國BPP University修習法律碩士，以與母校打官司。

而安格里亞魯斯金大學則否認詐欺，並表示「案件已進入訴訟階段，不願多做回應」。雙方經歷數年纏訟，2018年12月，法院曾判黃博敗訴，並需要支付1.37萬英鎊給母校，不過安格里亞魯斯金大學後來改變主意，致信給黃博和解，簽署保密協議後，支付6.1萬和解費（約242萬元新台幣）。

▲「米老鼠學位（Mickey Mouse degree）」意旨不具學術價值的文憑，對於學生職業生涯毫無幫助。（圖／視覺中國CFP）



目前在香港擔任律師助理的黃博表示，「這對我而言是一次勝利，儘管學校始終否認對此有責任，但我認為大學為了招生，經常做出根本無法實現或假的承諾，應該遏止這種風氣，希望我的案例能鼓勵更多人站出來」。安格里亞魯斯金大學則對外表示，為了免於纏訟的費用，和解是經保險公司所建議，並非是默認有錯。

根據英國大學指南，安格里亞魯斯金大學已經從2008年的104名，降至英國排名118名。