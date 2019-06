苦讀2年「文憑慘變廢紙」！她怒告英大學詐欺　獲賠243萬

▲若你的文憑宛如廢紙,你是否會氣得討公道呢?(圖/路透社/示意圖)



實習記者陳妙津/綜合報導

香港女子黃博(Pok Wong)在英國安格里亞魯斯金大學就讀2年後,以「一等優異」成績畢業,但過程中卻發現學校有諸多缺點,如老師經常遲到早退、時常要求學生「自習」等,畢業後找工作時又面臨碰壁慘況,讓她感到被學校欺騙,憤而怒告,近日與學校達成和解,並獲得6.1萬英鎊和解費(約243萬元新台幣)。

據BBC報導,30歲的黃博於2013年畢業於英國安格里亞魯斯金大學(Anglia Ruskin University),她曾在該校修了2年制的國際商務管理學位,並最終以優異成績畢業。不過黃博卻在2011年發現,課程與當初學校所廣告的截然不同,老師經常遲到早退,還會要求學生們「自習」,導致她拿到的學位根本是「米老鼠學位」,該詞意指大學把關不嚴謹,製造出許多與市場脫節的學士。

Lady Gets £61k After Suing Her Uk University Over A Degree That Hasn’t Helped Her.



Pok Wong, a 30-year-old graduate from Anglia Ruskin University (ARU), U.K, has won a £61K payout from the university after claiming her first-class degree hasn't got her a job. pic.twitter.com/pzCbfiOvSN