　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

苦讀2年「文憑慘變廢紙」！她怒告英大學詐欺　獲賠243萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 畢業生。（圖／路透社／示意圖）

▲若你的文憑宛如廢紙，你是否會氣得討公道呢？（圖／路透社／示意圖）

實習記者陳妙津／綜合報導

香港女子黃博（Pok Wong）在英國安格里亞魯斯金大學就讀2年後，以「一等優異」成績畢業，但過程中卻發現學校有諸多缺點，如老師經常遲到早退、時常要求學生「自習」等，畢業後找工作時又面臨碰壁慘況，讓她感到被學校欺騙，憤而怒告，近日與學校達成和解，並獲得6.1萬英鎊和解費（約243萬元新台幣）。

據BBC報導，30歲的黃博於2013年畢業於英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University），她曾在該校修了2年制的國際商務管理學位，並最終以優異成績畢業。不過黃博卻在2011年發現，課程與當初學校所廣告的截然不同，老師經常遲到早退，還會要求學生們「自習」，導致她拿到的學位根本是「米老鼠學位」，該詞意指大學把關不嚴謹，製造出許多與市場脫節的學士。

黃博指出，一開始在學校招生簡章上看到寫著「優質教育」、「良好就業前途」等，但實際進入就讀後，卻發現根本不是這麼一回事，而且畢業後還找不到工作，令她深感受到學校欺騙，憤而怒告，還特地至英國BPP University修習法律碩士，以與母校打官司。

而安格里亞魯斯金大學則否認詐欺，並表示「案件已進入訴訟階段，不願多做回應」。雙方經歷數年纏訟，2018年12月，法院曾判黃博敗訴，並需要支付1.37萬英鎊給母校，不過安格里亞魯斯金大學後來改變主意，致信給黃博和解，簽署保密協議後，支付6.1萬和解費（約242萬元新台幣）。

▲畢業生（圖／視覺中國CFP）

▲「米老鼠學位（Mickey Mouse degree）」意旨不具學術價值的文憑，對於學生職業生涯毫無幫助。（圖／視覺中國CFP）

目前在香港擔任律師助理的黃博表示，「這對我而言是一次勝利，儘管學校始終否認對此有責任，但我認為大學為了招生，經常做出根本無法實現或假的承諾，應該遏止這種風氣，希望我的案例能鼓勵更多人站出來」。安格里亞魯斯金大學則對外表示，為了免於纏訟的費用，和解是經保險公司所建議，並非是默認有錯。

根據英國大學指南，安格里亞魯斯金大學已經從2008年的104名，降至英國排名118名。

ET快訊
機長誤判燃料不足　4乘客半途被迫「從1981公尺」高空跳機
阿翔明天下午2點攜浩子召開記者會！名單沒謝忻
上山被抓交替！導航突變聲「前方300公尺右轉」轉向真被祂堵路

關鍵字：英國,香港,Anglia Ruskin University,Pok Wong

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

法官開庭突心臟病發　急喊「我需要幫助」後倒地當場猝死

母替失聰女兒客製「安全帶套」　醒目大字提醒「勿幫倒忙」…警消：超有用

「我的爸爸長這樣！」　超市貼超毛父親節徵稿畫...網驚：孩子遭遇什麼？

快訊／費城畢業派對變「槍擊現場」！槍手掃射至少8槍　已知1死

忘記穿內衣！短髮妞吵架吵到一半細肩帶滑落...「木瓜奶」掉出狂晃

26歲女師婚前5天慘成焦屍　殘忍校工自白：控制不了殺人衝動

苦讀2年「文憑慘變廢紙」！她怒告英大學詐欺　獲賠243萬

北韓4人漁船故障漂流至近海　南韓軍警「3重監視網」失靈沒發現

印度對美展開120%報復性關稅　杏仁、蘋果均在清單上　

以色列總理揭牌「川普高地」！　川普推文連發感謝：極大榮耀

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

任賢齊台上大喊：唱X小！　 嗆聲茄子蛋全場嗨爆

羅志祥「挖牆腳」笑開懷被韓庚逮到　積極收買人心...選手：以為是他戰隊的人！

《逃犯條例》緩修法　林鄭月娥：因台灣不接受移交建議

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

少年患C字駝背！求診遭拒超無助 飛澳洲求醫...10天後「奇蹟挺直」

法官開庭突心臟病發　急喊「我需要幫助」後倒地當場猝死

母替失聰女兒客製「安全帶套」　醒目大字提醒「勿幫倒忙」…警消：超有用

「我的爸爸長這樣！」　超市貼超毛父親節徵稿畫...網驚：孩子遭遇什麼？

快訊／費城畢業派對變「槍擊現場」！槍手掃射至少8槍　已知1死

忘記穿內衣！短髮妞吵架吵到一半細肩帶滑落...「木瓜奶」掉出狂晃

26歲女師婚前5天慘成焦屍　殘忍校工自白：控制不了殺人衝動

苦讀2年「文憑慘變廢紙」！她怒告英大學詐欺　獲賠243萬

北韓4人漁船故障漂流至近海　南韓軍警「3重監視網」失靈沒發現

印度對美展開120%報復性關稅　杏仁、蘋果均在清單上　

以色列總理揭牌「川普高地」！　川普推文連發感謝：極大榮耀

熊仔合體吳卓源合體《買榜》　放話想寫「2.0版本！」

許維恩秀美背…微轉身露「邪惡視角」網尖叫：真的沒穿！

少時生病了！蒂芬妮、秀英也患心病…　15天前認：接受治療

中職／蝴蝶球投手蔡易廷捲土重來　縮小擺臂及動作

獨／三溫暖槍手近照曝光！醉後抓狂爆頭殺人　清醒好後悔

英特爾出手挺華為？　聯手高通「秘密遊說」美國政府

3款超人氣鹹食推薦！Lawry’s「英式皇家海鮮盤」回歸、大師兄銷魂麵舖進駐台中

西班牙牽手華為推首個商用5G網路　覆蓋15個城市

紫外線如何防？做好這5招防曬美白大法　夏天曬黑再也沒聽過

《浪人情歌》歷久彌新！　伍佰找回25年導演「推新作」

國際熱門新聞

機長誤判燃料不足...4乘客被..

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

男人按摩「神祕P點」下秒絕頂升..

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

特斯拉駕駛睡半小時　目擊者嚇呆

義大利4P案「天使殺手」淚：我..

打工度假遇色老闆：3P還是被性..

衣服不穿第2次！梅根婚後狂噴錢

女兒「7歲更年期」被霸凌　媽心..

8月大女嬰淪噁父「發洩娃娃」完..

華為要電信商付專利費　美議員批..

格陵蘭「20億噸冰雪」一天內融..

沒穿內衣！短髮妞吵架肩帶掉…木..

他陪女友回家　進門發現女友媽竟..

更多熱門

相關新聞

衣服不穿第2次！梅根婚後狂噴錢

美籍女星梅根（Meghan Markle）在去年5月和英國哈利王子結婚後，走到哪都是鏡頭的焦點，一舉一動也都受到外界關注。就在最近，已故王妃黛安娜的密友、67歲的前皇室記者邦德（Jennie Bond）出面警告梅根，她必須改掉自己的消費習慣，不要再像過去當明星時那樣「極度奢侈」（massively extravagant），否則不會受到民眾的喜愛。

鎮暴警察前方靜坐　盾牌女孩爆紅

謝金河：台需思考如何把機會拿回來

台灣人參加反送中遊行！紙條內容曝光

今日香港明日台灣？孫大千：心壞了

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／Grace原諒阿翔了！「婚變後首發文」

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

中將握手韓國瑜「單手插口袋」　照片真相曝

極品健身妹被神出！老司機暴動：戀愛了

阿翔外遇…「人妻社團」掀恐慌！

快訊／女騎士撞水牛亡！警追捕肇事牛

Grace吐露「最卑微心聲」無法放生阿翔

謝忻「當Grace面告白阿翔」：兄弟我愛你！

喝一口酸的　清心店員「珍珠在換季」被罵爆

酒店妹強脫海軍上尉三角褲　38秒露鳥片曝光

快訊／林鄭月娥聲明301字道歉了！

阿翔偷吃闖禍…經紀公司傳祭家規

太妍罹患憂鬱症：過得不好！　低潮PO文「大家都是病患」

辦623…館長被陸封台　血虧破億

Grace護3孩嘶吼：你到底對我們做了什麼！

更多

最夯影音

更多

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面