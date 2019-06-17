忘記穿內衣！短髮妞吵架吵到一半細肩帶滑落...「木瓜奶」掉出狂晃

▲短髮黃衣女在咖啡廳和別人起衝突。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）



國際中心／綜合報導

近日一部女子在咖啡店外鬧事的影片在網路上瘋傳，只見一名身穿黃色細肩帶洋裝的女子，當時突然衝進店內拍桌，和當時坐在該桌的客人起衝突，而黃衣女因為太過激動，似乎完全忘記自己沒穿內衣，任憑洋裝細肩帶滑落，春光外洩。

據《中國報》報導，從咖啡店外的監視器畫面中可以看到，當時這名黃衣女子突然就衝向坐著2男1女的桌子前用力拍桌，並指著黑衣女狂罵，2男見狀後急忙起身擋住黃衣女，隨後黃衣女的同夥也從後方衝出，默默拿椅子砸向黑衣女，而'黃衣女也趁機向黑衣女使出一陣暴打。

▲▼黃衣女細肩帶滑落，兩粒「木瓜」彈出。（圖／翻攝自YouTube／CP network 3）



這2名男子隨後站在黑衣女前方「護衛」，防止黃衣女再次進攻。但黃衣女依舊激動，導致洋裝的細肩帶漸漸滑落到手臂，洋裝也隨之往下掉，2粒「木瓜奶」更是顯現的一覽無遺，只見黃衣女似乎完全不在意，繼續指著黑衣女狂罵，但2名男子驚見木瓜後，嚇得「只守不攻、只動口不動手」。

爆吵持續5分鐘後，黃衣女終於在友人的拉扯下離場。而這則影片曝光後，讓許多網友不可置信，紛紛驚呆表示，「是來打小三？女人真的不好惹」、「黃衣女：要打架是嗎？來阿，我先放你兩粒」、「身材真夠兇！」、「想喝點椰子水跟吃木瓜了，不然會中暑流鼻血」、「夠狠、夠兇、夠大粒」、「來賣椰奶跟木瓜奶嗎？」