斷掌黒熊再中陷阱　黃美秀：這2秒鐘影片夠讓人揪心吧？

記者王兆麟／花蓮報導

台灣黑熊保育協會10日接獲通報，花蓮卓溪鄉山區有一頭台灣黑熊誤中山豬吊索陷阱，「黒熊媽媽」國立屏東科技大學教授黃美秀當天也連夜趕赴花蓮玉里，會同協會獸醫及花蓮林務局等人員進行搶救，到場時發現黑熊受困陷阱已有3、4天，吊起的左手臂整個腫脹直到基部，舊傷癒合後再因這次中套索而糜爛生蛆，近看觀察發現牠的左手早已斷掌，是一頭二度受害黑熊！

▲▼中陷阱的是一頭正值青壯年的雄性台灣黑熊，近距離觀察更發現，牠的左手掌早就沒了。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

台灣黑熊保育協會顧問王嘯虎15日在臉書貼文並公佈一段2秒鐘影片，整起事件才被外界得知！臉書貼文指出「這是 6月10日夜間的事，迄今未見主管機關發佈」！

救援人員當天晚間趕到現場，發現中陷阱的是一頭正值青壯年的雄性台灣黑熊，左手臂遭到山豬套索套住，近距離觀察更發現，牠的左手掌早就沒有了，黑熊媽媽黃美秀在臉書貼文指：「台灣黑熊誤中山豬吊索陷阱，應該有三四天沒吃沒喝了。動彈不得，疲累不堪... 被市售山豬吊鋼索套住的末端之前已經便已經斷掌過一次了，如今再經這麼又一次凌遲，前肢整個腫脹，末端傷口腐爛，還發出惡臭，長蛆....」。

現場協會獸醫師使用吹箭將麻醉劑打入黑熊體內，予以清創敷藥，由於在黑熊身上沒有找到研究人員的標記（耳標）， 身上也無追蹤頸圈，因此予以野放。現場沒有綜合維他命或葡萄糖點滴可供注射，該隻青壯年的公熊事後生死難。

▲救援人員予以清創敷藥後予以野放，現場沒有綜合維他命或葡萄糖點滴可供注射，該隻青壯年的公熊事後生死難料。

王嘯虎在臉書表示，倡議多年的 “東部野生保育動物救傷中心” 迄未設立，協會鑑於「生態是面、救傷是點」的保育範疇，決定先行自己購置輸送籠與急救器材，置放《東部台灣黑熊教育館》以備後用減少憾事。

「黑熊媽媽」黃美秀教授在臉書貼文質疑表示，所謂套索放在所有野生動物（包括猛禽）都可能碰觸的地方，卻因「品名」是「山豬套索」就可以「釋罪」，已形成法律漏洞或「三不管地帶」。她強調，依動物保護法「非經主管機關同意，不得製造、販賣、陳列及輸出入捕獸鋏」，違反者處以1萬5000元至7萬5000元罰款；野生動物保育法也規定，獵捕野生動物「不得使用陷阱、獸鋏或特殊獵捕工具」，黃秀美要求相關單位應正視非法陷阱造成黒熊及野生動物因而斷掌及造成的傷亡，積極行動並提出具體改善策略。

黃美秀指出，調查顯示，台灣黑熊有高達54％，都因中套索或捕獸鋏而斷肢斷掌，死於現場或感染敗血而亡都還沒有計入。2016年被溪水沖到拉庫拉庫溪下游沙洲的大母熊，牠的標本現在安放在東部台灣黑熊教育館，「這還不夠灑血嗎」，「這2秒鐘的影片夠讓人揪心了吧？」

花蓮林管處表示，為因應類似緊急事件，將會強化相關急救器材設備，急救箱可備妥常備藥品及一次性耗材，由瑞穗生態館或玉里站保管；另外大型運輸籠建議可訂製動物園運輸用籠子，小熊運輸籠即參考北動籠子訂製，小型運輸籠可採買商品化備用，將與有經驗的獸醫院簽訂合作契約包括運輸車廠的開口契約。