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佛里曼：川普不妨約習去新加坡「渡假」　由李顯龍主持閉門會議　　

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▲▼習近平與川普 。（圖／路透社）

▲ 2017年11月8日，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）在紫禁城。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）建議，川普總統不妨在周末時，邀請中國國家主席習近平，以及所有貿易代表們一起到新加坡「渡假」，並在新加坡總理李顯龍作主下，嘗試在雙方未來的貿易關係和地緣政治的問題上達成共識，而且期間禁止發推特，也不能找媒體媒體採訪。

佛里曼4日在《紐約時報》上投稿指出，美國和中國是全球兩大超級國家，經濟也完全交織在一起，如果雙方在貿易上針鋒相對的情況日益加劇，開始摧毀自1970年代進行的電信連接、製造業供應鏈、教育交流以及金融投資等方面，全球人民將生活在「不安全、不繁榮、不穩定」的世界上。到時候，雙方可能做出令全球懊悔的舉動，也就是破壞二戰以來的全球化基礎。他也直言，如果有人認為「不太可能會發生」，代表他一定是「沒有關心時事」。

他直言，川普對北京採取貿易休克療法（shock therapy）是正確的，因為中國不再甘於賣玩具和球鞋給美國，而是想出售高科技產品，像是5G電信、電動汽車和人工智慧等，因此美國需要在問題上切入核心，提醒中國他們不會再忽視長期的貿易不公平。但他也提醒，「我們需要一個公平的競爭環境，但不是一個新的戰場。」

他說，美國現在的目標應該是幫助中國在所有問題上，採取對全球最好的方法，而非孤立中國，製造分裂的世界經濟體、網路和技術市場上，因此，如果美國在此問題上動員所有盟友，而不是利用關稅制裁；如果總統不再只是想做別人眼中的「贏家」、視他人為輸家，都將有所幫助。

此外，針對川普把華為列入特別名單之中，需要透過許可才能購買美國製造的微晶片、軟體和其他零件等案例，他認為可以討論是否還有其他解決方案，像是處以罰款或暫停業務，並在公司證明已經整頓自己的行為之後，再提供他們重返美國市場的路線圖。

他希望，川普應該找個周末約習一起到新加坡渡假，請李顯龍主持閉門會議，討論未來中美雙方的貿易問題和地緣政治問題。

▼ 佛里曼曾於2007年1月出席瑞士「世界經濟論壇」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國專欄作家佛里曼（Thomas L. Friedman）於2007年1月出席瑞士經濟論壇。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：貿易戰,李顯龍,新加坡,川普,習近平,渡假,佛里曼,Thomas L. Friedman

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