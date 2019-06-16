一張圖看一周天氣！鋒面接近「變天時間點」出爐　西半部先熱飆32°C↑

▲周四起，受到西南風加上北部海面滯留鋒面影響，西半部將變天轉雨。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

未來一周天氣出爐！氣象局指出，周一至周三受到太平洋高壓影響，各地天氣穩定、炎熱，大多為多雲到晴的天氣，各地普遍都有32、33度左右高溫，其中大台北地區更要留意有35度高溫出現機率。不過，到了周四，西南風影響加上北部海面有道滯留鋒面徘徊，屆時西半部地區降雨機率提高，至於雨勢及雨區會多明顯、多廣，則要視鋒面接近程度而定。

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▲氣象局一張圖說明一周天氣，周一到周三天氣穩定，僅留意午後雷陣雨，但周四起變天，西半部水氣增多。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳伊秀表示，周一至周三，各地天氣穩定，西半部地區高溫約33-34度，大台北地區可能出現35度高溫，東半部地區則約31-32度。降雨方面，這段期間主要以午後雷陣雨為主，周一山區午後易有熱對流發展，並可能往附近擴散，因此山區或近山區平地要留意雨勢。

▲周四起，北部海面有道鋒面滯留徘徊，西半部變天轉雨，若再往台灣方向南壓，整體雨勢將會更明顯。（圖／中央氣象局）

不過，周四起至周日，受到西南風加上北部海面有道滯留鋒面徘徊，屆時又將變天，目前預報，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

氣象局指出，下一波鋒面結構不錯，但其接近程度仍有不確定性，若鋒面由北而南壓，更接近台灣，降雨機率會更提升一些，提醒民眾多留意氣象局發布的最新資訊。