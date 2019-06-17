周四起水氣增多「鋒面周日南移北部陸地」　未來恐有熱帶擾動生成

▲氣象局說，今各地天氣穩定偏熱。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，周四（20日）至周日（23日）滯留鋒面在北部海面，水氣變多，是否會在周六（22日）、周日往南壓靠近台灣，還要再觀察。氣象專家吳德榮指出，周日、下周一（24日）滯留鋒再度南移至北部陸地，有中、小尺度對流系統發展，並伴隨劇烈天氣的機率。天氣風險公司分析師賴忠瑋則提醒，未來兩周南海可能會有熱帶擾動生成的機率。

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今各地穩定偏熱，估西半部高溫32到34度、甚至35度，東半部也有31、32度；今各地有午後雷陣雨，山區有局部較大雨勢，而花東和南部除午後之外也會有零星降雨。

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▲▼氣象局說，今各地有午後雷陣雨，山區有局部較大雨勢。（圖／氣象局）

陳伊秀說，周二、周三環境場改吹偏南風或西南風，將暖濕空氣帶上來，西半部會比今更熱，大台北可能有沉降作用，高溫上看35、36度，台東也有機會發生沉降作用；天氣方面，各地午後山區有雷陣雨。

陳伊秀表示，周四到周日滯留鋒面位於北部海面，各地水氣稍增多，西半部在午後之外也會下點雨，但降雨情況還要看鋒面移動情況；這道鋒面未來結構不錯，目前預報在北部海面擺盪，是否會在周六、周日往南壓影響台灣多一點，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三至周六滯留鋒在北部海面徘徊，台灣在暖氣團內，天氣晴朗炎熱，連日多處高溫都將達35度以上，應注意防曬、慎防中暑；中南部清晨有局部短暫陣雨的機率，午後山區有對流發展，鄰近部分平地亦有受到影響的機率。

▼北部周二、周三高溫上看35度。（圖／氣象局）





吳德榮說，最新模式模擬顯示，周日、下周一滯留鋒再度南移至北部陸地，台灣的大氣不穩定度及降雨機率皆將大幅提高，有中、小尺度對流系統發展，並伴隨劇烈天氣的機率；因屬模式模擬的末期，仍在調整中，需持續觀察。

賴忠瑋則在天氣風險公司的「兩分鐘報氣象」提到，這兩周要特別注意南海可能會有熱帶擾動生成的機會。對此，陳伊秀表示，目前熱帶系統逐漸建置，環境條件不錯，的確有擾動生成機率，但已是在預報7、8天之後，不確定性比較高，「有沒有發展出來都還要觀察」。