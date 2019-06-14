周末好天氣高溫飆破30°C！下一波鋒面時間曝　氣象局：結構紮實

▲周末降雨趨緩，高溫較今天再高3度左右。（圖／記者屠惠剛攝）

記者胡順惠／台北報導

明（15）日鋒面移至巴士海峽，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。中央氣象局預報員李孟軒表示，直至下周四（20）日前，天氣型態比較穩定，全台高溫都有30度左右，下周四又有鋒面接近北部海面，結構紮實，但對台灣的影響還要持續觀察。

李孟軒指出，周六南部、花東有短暫陣雨，不過雨量偏少，其他地區則是多雲到晴，山區要注意短暫雷陣雨，周日只剩下花東有零星降雨，其他地區還是多雲到晴，南部與其它地區的山區有午後雷陣雨。他總結，周末兩天的降雨偏向午後、山區，下周一至周四前（17至20日），也是午後雷陣雨，但降雨範圍較廣。

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▲鋒面遠離台灣，降雨情形趨緩。（圖／氣象局）

至於是否已經觀測到下一波鋒面？李孟軒表示，下周四又有一波鋒面接近台灣北部海面，目前看起來結構紮實，不過還要持續觀察位置變化，如果南風較強，鋒面位置就會偏向北邊，對台灣影響就會比較小。

溫度部分，李孟軒指出，今天高溫27度，周末因為降雨趨緩，溫度會比今天再更高，周末北部30度左右，中南部32至33度，接下來一周全台高溫33度上下。

氣象專家彭啟明也在臉書上說，本次梅雨鋒面影響結束，周末天氣穩定，周五晚至周六凌晨北部、中部略有涼意，周末僅中南部山區、恆春半島有短暫陣雨，希望這波梅雨鋒面是今年最後一波，重要的是周末天氣轉佳，請把握、期待。