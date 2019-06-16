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一張圖看「西風帶不見了！」　鄭明典：氣流走極端不會是好現象

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▲▼氣象局副局長鄭明典PO圖分享，西風帶不見了。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

▲西風帶不見了，鄭明典PO圖指出，中緯度的西風帶應該環繞一圈，現在變成一團、一團的圈圈小環流，西風帶極度偏弱。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

記者賴文萱／台北報導

中央氣象局副局長鄭明典在FB分享一張圖，直指「西風帶不見了！」，他說，中緯度的西風帶應該環繞一圈，現在變成一團、一團的圈圈小環流，西風帶極度偏弱，「氣流走極端，不會是好現象」。

鄭明典進一步解釋，西風帶偏弱，南北風的「振幅」就容易放大，南風可以進到高緯度地區，北風則可以到中低緯度地區，於是南風到達的地方創高溫紀錄，北風到達的地方氣溫偏低，冷熱對比明顯。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 格陵蘭,冰山,融冰,全球暖化。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒報導，格陵蘭島近期發生大規模融冰，且比起過去提早了1個月發生，有可能創下融冰新紀錄。若極端氣候成為常態，將會對全球各地造成影響。（圖／達志影像／美聯社）

該篇貼文底下引來網友討論，有網友問是什麼原因造成此現象？，對此，鄭明典回覆，可能和全球暖化有關；另外，近日外媒報導指出，格陵蘭融冰量破紀錄，且提早一個月開始融的現象，鄭明典也說，這正是相關的。

根據外媒報導，世界第一大島格陵蘭島（Greenland）14日發生「不尋常融冰」，估總冰量減少20億噸以上，超過整體的40%。喬治亞大學研氣候科學家莫特（Thomas Mote）說，大規模融冰「非比尋常」，但並非前所未有，類似的融冰7年前曾發生過，不過今年可能會刷新紀錄，間接看出全球暖化問題。

莫特強調，今年有可能創下融冰新紀錄，如果極端氣候成為常態，融冰現象將會對全球各地造成影響，尤其是海平面上升的問題。

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關鍵字：西風帶,鄭明典,氣象局,氣象雲

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