圍繞「新四通」展開探討　兩岸簽約10個合作項目

▲海峽科技專家論壇現場。（圖／廈門日報）

大陸中心／綜合報導

2019海峽科技專家論壇16日下午在廈門開幕，來自兩岸約500位科技專家、企業家代表參加了主會場活動，並有10個兩岸科技經濟交流合作項目進行了現場簽約。今年的主論壇與分會場將圍繞「新四通」（通水、通電、通氣、通橋）與新福建融合發展、兩岸科技社團融合發展等議題展開交流研討。

據《廈門日報》報導，由福建省、市學會及高校推薦的10個兩岸科技經濟交流合作項目，在論壇上進行了現場簽約，累計有32個兩岸科技交流合作項目在主會場或分會場簽約。接下來，主論壇與分會場將圍繞「新四通」（通水、通電、通氣、通橋）與新福建融合發展、兩岸科技社團融合發展等議題展開交流研討。

▲論壇現場。（圖／澎湃新聞）

福建省人大常委會副主任吳洪芹發言稱，近年來，福建加快推進應通盡通，深化閩台優勢產業的融合發展，鼓勵台灣人才來福建發展，不斷優化台灣同胞來福建創新創業創造的環境，為深化閩台交流合作實現互利共贏創造了良好的政策環境和廣闊的發展空間。

此外，中國工程院院士黃其勵與台灣清華大學原副校長劉容生也在會上，分別發表了題為《海峽兩岸能源互通及合作》和《共創文化、科藝、生態城鎮的探討》的主旨報告。

本屆海峽科技專家論壇是由中國科協主辦、福建省科協承辦，海峽兩岸105家單位共同協辦，以「兩岸新時代科技新融合」為主題，設2019海峽科技專家論壇主會場和2019海峽兩岸管理論壇、海峽兩岸能源互聯網技術論壇、海峽兩岸暨港澳護理論壇等18個分會場，於6月8日至24日在福州、廈門、泉州、漳州、平潭等地舉辦。