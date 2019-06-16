台中登革熱20例確定　市府籲民「巡倒清刷」預防疫情

▲台中市登革熱已有20例確診，衛生局籲民掌握「巡倒清刷」預防疫情擴大。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中本週雨彈狂炸，週末終於迎來好天氣，台中市衛生局指出，大雨過後易造成戶外積水、產生大量病媒蚊孳生，籲民應巡視家戶內外，掌握「巡、倒、清、刷」4大要領清除積水容器，太平區公所已於15日帶領衛生所、清潔隊到轄內新興里巡檢，共清除205個積水容器，預防登革熱疫情發生。

衛生局長曾梓展表示，6月份已進入登革熱流行期，截至15日止，台中市共20例登革熱境外移入病例，民眾可趁著好天氣，巡視戶外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤有無積水情況，並隨手清除，降低登革熱傳播風險。

▲▼太平區公所派人巡視清掃積水，衛生局也製作圖卡籲民清掃6大病媒蚊藏匿點。

另依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，菲律賓、泰國、越南、印尼等東南亞國家的登革熱疫情仍然嚴重，暑假將至，民眾若有規劃到東南亞地區旅遊，建議穿著淺色長袖衣褲及使用防蚊液，返國後如出現發燒、頭痛、出疹及關節痛等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊、活動史等。

曾梓展指出，中市府已於5月2日公告登革熱防疫措施，如未主動清除導致孳生病媒蚊幼蟲，將可依傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元罰緩，衛生局將持續落實病媒蚊巡檢，請民眾配合清除積水容器，避免受罰。