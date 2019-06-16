秋行軍蟲蔓延全台總計達65例　台中清水確認也被入侵

▲芳苑玉米田發現秋行軍蟲。（圖／記者唐詠絮攝）

記者許展溢／台北報導

秋行軍蟲災害緊急應變小組（應變小組）今（16日）指出，截至今天上午11點民眾通報秋行軍蟲幼蟲發生案例經形態鑑定確定計65件，包括新增台中清水區通報案例，目前執行銷毀案例共計28件。

防檢強調，執行銷毀作業時，為避免該害蟲向外擴散，執行銷毀單位於劃定管制區並拉封鎖線後，於管制區周圍的植株莖基部施用75%硫敵克可濕性粉劑每250克硫敵克混合10-15公斤米糠與1公斤蔗糖的餌劑，相關緊急防治作業銷毀最遲也應在2日內完成，案件處理後也須每公頃加掛8組性費洛蒙誘集器。

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應變小組說明，現階段秋行軍蟲的緊急防治係採取高強度撲殺銷毀措施，讓第一代幼蟲無法立足生根，目前防檢局在全國佈設逾500偵察點，希望於第一時間可以偵察到成蟲，以供後續防治策略調整參考。因目前尚未開發出大量誘殺防治的使用技術，對於研究機構開發性費洛蒙的推廣使用，現階段暫不鼓勵農民自行運用，但仍歡迎研究機構將開發的研發成果提供防檢局作為下階段防治策略運用。



應變小組強調為加速通報案件的即時性與正確性，通報人能拍攝蟲體頭部、背部或是成蟲翅膀清晰照片，並利用防檢局「防疫小尖兵」臉書或防檢局LINE@或「農作物天然災害即時回報」APP上傳，如遇有困難再利用0800-039-131專線通報。

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